Axway se posiciona como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Content Collaboration Platforms

31/07/2017 - 10:15

Axway (Euronext: AXW.PA), catalizador de la transformación digital, ha anunciado hoy que Axway (Syncplicity), ha sido calificado como líder en la edición de 2017 del Cuadrante Mágico de Gartner para Content Collaboration Platforms (antes denominado como Enterprise File Synchronization and Sharing). Este exhaustivo informe evaluó los puntos fuertes de los principales proveedores, así como su visión y su capacidad de ejecución, clasificando Axway (Syncplicity) como uno de los líderes de 2017.

El informe evaluó 13 proveedores, explicando cómo el mercado de Enterprise File Sync and Share Market ha evolucionado hacia las plataformas de Content Collaboration. Este informe incluye información valiosa de éstas empresas pare poder determinar la mejor solución, basándose en las necesidades y objetivos de negocio del cliente.

Según el informe, Gartner declara: "Las plataformas de Content Collaboration son la evolución del EFSS y están enfocadas a resolver las necesidades de las estrategias de los entornos de trabajo digitales. Las empresas podrán elegir entre un rango de opciones que les permitirán transformar la productividad individual, la colaboración en equipo y la automatización de los workflows de negocio”.¹

"Consideramos que la clasificación como Líderes del Cuadrante de este año es el resultado del trabajo duro de nuestro equipo y de los sobresalientes resultados que nuestros clientes han podido obtener gracias al intercambio de contenidos", explicó Jeanine Banks, vicepresidenta ejecutiva de productos y soluciones globales de Axway. "Las empresas de informática no solo logran modernizar y personalizar la infraestructura de datos existente de forma sistemática, sino que también consiguen mantener una interfaz sencilla de usar que permite que el intercambio de datos sea simple y seguro".

Syncplicity, fundada en 2008 en Santa Clara (California), fue adquirida por Axway en febrero de 2017, creando así un centro único para los servicios digitales compartidos. Como una mejora reciente de la plataforma AMPLIFY™ de Axway, la tecnología transforma la forma en que las empresas modernas colaboran e innovan en los ecosistemas digitales, así como incrementan su implicación con sus clientes, empleados y partners en lo que se ha dado a llamar las redes de experiencia del cliente.

Acerca de Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) es un catalizador para la transformación. Con Axway AMPLIFY™, nuestra integración de datos habilitados para la nube y la plataforma de participación, siendo marcas líderes, se adaptan y ajustan para satisfacer las expectativas del cliente en constante cambio. En nuestro enfoque unificado, API-first conecta los datos desde cualquier lugar, pone en marcha millones de aplicaciones y proporciona análisis en tiempo real para construir redes de experiencia del cliente. De la idea a la ejecución, ayudamos a hacer que el futuro sea posible para más de 11.000 organizaciones en 100 países. Para obtener más información, visite www.axway.com/es.

Exención de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio nombrado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otra denominación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no se deben interpretar como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular.

¹Cuadrante Mágico de Gartner para las plataformas de intercambio de contenido, Monica Basso, Karen A. Hobert, Michael Woodbridge, 25 de julio de 2017

