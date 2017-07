Los juzgados de 'cláusulas suelo' dan la razón al cliente en sus 28 sentencias

El CGPJ prevé que se interpongan 190.000 demandas en apenas un año

Desde que entraron en funcionamiento los Juzgados especializados en clásulas suelo hace dos meses (el pasado 1 de junio) ya se han fallado 28 sentencias y todas dan la razón al cliente. Aunque desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que aún no pueden dar el número exacto de las demandas interpuestas, porque no tienen homogeneizado el sistema informático en todas las autonomías, sí adelantan que el primer mes ya recibieron en torno a las 15.000, y prevén que en un año entren en estos juzgados unas 192.000 demandas.

De momento, varias comunidades ya han empezado a fallar las primeras sentencias, siendo Asturias y Aragón las más ágiles al respecto. Las dos autonomías ya han resuelto 12 demandas respectivamente, según los últimos datos ofrecidos por el CGPJ. Desde el órgano judicial recuerdan que la velocidad de la resolución se debe a que suele haber allanamiento por parte de la entidad financiera demandada, es decir, que el banco reconoce la nulidad de la cláusula suelo.

El Juzgado de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) es otro de los que también ha resuelto una demanda a favor del hipotecado, mientras que los otros tres fallos se han dictado en Albacete (Castilla-La Mancha), Lugo (Galicia) y Barcelona (Cataluña).

Por el momento, hay comunidades que ya han celebrado varias vistas previas como Baleares, Cantabria y País Vasco, a la espera de sentencias, y otras como Castilla y León, La Rioja o Navarra, a la vista de que agosto no es un mes judicial hábil, han pospuesto las primeras audiencias previas a septiembre.

Se quintuplican las demandas

A pesar de que el CGPJ aprobara la especialización de 54 juzgados en toda España para hacerse cargo de los litigios relacionados con la contratación de préstamos hipotecarios, para agilizar el volumen de demandas, las principales asociaciones judiciales del país denuncian la situación de desborde que sufre Madrid. El juzgado habilitado ha recibido hasta el pasado 24 de julio 8.901 demandas, lo que supone que en menos de dos meses "ha recibido cinco veces más de lo que un juzgado de primera instancia cualquiera recibe en un año".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) señalan que los miembros del CGPJ han demostrado desconocer la forma en la que trabaja un juzgado."Nos preocupa la salud de las dos juezas" destinadas al juzgado especializado de Madrid "inundadas de procedimientos "lo que vulnera el más básico concepto de carga de trabajo saludable y asumible", denuncian las asociaciones.

Desde el CGPJ descartan que estos juzgados se puedan colapsar y aseguran que en Madrid se han puesto dos jueces de refuerzo para evitarlo. Asimismo, explican que en 15 de las principales ciudades del país ya se ha puesto un juez de refuerzo para estos juzgados, y en las localidades no se ha incidido en el refuerzo es porque no lo necesitan porque no hay tanta carga de trabajo. Por el momento, y a pesar del número de demandas que se han recibido en Madrid, cuya entrada es a una media de 300 diarias, según las asociaciones judiciales, y de 125 al día, según el CGPJ, no se ha dictado aún ninguna sentencia.

El equipo especializado del CGPJ que se encarga de controlar el proceso de demandas por cláusulas suelo volverá a reunirse en septiembre para realizar una nueva recopilación de la entrada de demandas, celebración de audiencias previas y sentencias dictadas.

Por otro lado, el Banco de España prevé que en 2017 se duplique el número de reclamaciones para la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios por vía extrajudicial (es decir, cuando el cliente directamente reclama al banco). Tan solo entre enero y abril, las entidades han recibido unas 8.000 reclamaciones, frente a las 14.462 que registraron a lo largo de todo el año 2016.

