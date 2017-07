Cerca de 79.000 becarios cotizan actualmente a la Seguridad Social

Pues como tu hermano o cuñado (#1) sea tan memo como tú ya sabemos el motivo por el que tu sobrino jamás va a encontrar trabajo. A ver la mayoría fuimos becario. Y recuérdalo, estábamos una media de dos años, no nos pagaban nada, no cotizábamos a la Seguridad Social y lo teníamos perfectamente asumidos. Hacíamos más horas que nadie y trabajábamos más que nadie a cambio de aprender. Y si al cabo del tiempo no pasábamos a plantilla, nos buscábamos otra empresa o la montábamos nosotros.



El acuerdo lo teníamos perfectamente claro cuál era: para la empresa éramos mano de obra muy poco productiva a la que no se le pagaba a cambio de aprender. Y nosotros sabíamos que teníamos que echar más horas que nadie para demostrar nuestra valía y aprender en esos dos años lo que la universidad no enseñaba.



Así que deja de quejarte, le hace muy flaco favor a tu sobrino. Máxime sabiendo que las generaciones actuales no le llegan a la suela de los zapatos a la de sus predecesores. Dile las cosas como son, que han trabajado y aprendido poco, y que, por eso, ahora deben trabajar más que nadie y aprender en el trabajo lo que las ikastolas públicas no le han enseñado.