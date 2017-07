La banca se alía con las tecnológicas para adaptarse a los cambios del sector

Los grandes bancos españoles forjan alianzas estratégicas con los gigantes tecnológicos para tratar de adaptarse al nuevo ecosistema bancario, en el que estos últimos están copando parte del mercado de las entidades financieras.

La nueva realidad, marcada por una mayor concentración de las entidades tradicionales y el desarrollo de las tecnologías, está facilitando la aparición de nuevos actores y modelos de consumidores que están cambiando la percepción del sector, así como del dinero físico.

Entre los nuevos actores, destaca la aparición de numerosas empresas tecnofinancieras emergentes, las conocidas como "fintech", que cubren los nichos de mercado a los que no llegan las grandes entidades, y empiezan a copar ya parte de su negocio, principalmente en métodos de pago y transacciones a través de medios digitales.

Ante este reto, las entidades financieras tradicionales buscan cómo adaptarse, ya sea mediante inversiones y alianzas con las empresas "fintech" o con acuerdos de colaboración con los gigantes tecnológicos para desarrollar nuevos productos.

En este contexto, BBVA y Google acaban de llegar a un acuerdo por el que la entidad financiera introducirá Android Pay en España, lo que permitirá a los clientes del banco pagar sus compras a través del móvil en los comercios con un TPV sin contacto o "contactless".

Con este acuerdo, el banco pretende adelantarse a la inminente "explosión" en España de este sistema de pago.

Precisamente, el presidente del BBVA, Francisco González, advirtió desde 2014 que para encarar a los nuevos competidores tecnológicos como Google, Amazon o Facebook, los bancos deben centrarse en convertir la información que poseen sobre sus clientes en "conocimiento" para ofrecerles lo que necesitan.

De momento, las "fintech" han tomado la delantera a los grandes bancos ya que son capaces de ofrecer nuevas formas de valor para los clientes del sector financiero.

Aún así, la banca no ve a estas empresas emergentes como competencia, sino como una oportunidad para mejorar sus productos y ofrecer más valor al cliente, por ello absorben o se alían con algunas "fintech".

En el último año se han multiplicado las colaboraciones y el 45 % de los bancos ya tiene acuerdos con estas empresas emergentes, frente al 32 % de hace un año, según un estudio de la consultora PwC, quizás conscientes de que las "fintech" podrían absorber hasta el 24 % de los ingresos de las entidades tradicionales.

Esta perspectiva va a provocar una "catarata de alianzas", ya que el 82 % de los bancos asegura que van a aumentar las colaboraciones con las "fintech" durante los próximos cinco años.

Con estas alianzas, los grandes bancos pretenden adaptarse a los tiempos y ofrecer productos adecuados para unos nuevos clientes, que la consultora especializada en transformación digital Prodware resume en cinco tipos.

El primero de ellos es el "cliente conservador", que desconfía de las nuevas tecnologías y prefiere el trato directo con personas; el cliente "práctico" es aquel que prefiere mantener una mínima relación con su entidad y realizar las operaciones de la forma más rápida y eficaz posible, para lo que suelen utilizar internet.

En tercer lugar, el cliente "descuidado", que no se preocupa de sus finanzas personales salvo cuando no tiene más remedio y se decanta por realizar sus gestiones de la forma más cómoda posible; en contraposición a éste, el consumidor "estresado", que gusta de tener el control, pero no dispone de tiempo, por lo que suele utilizar aplicaciones móviles para resolver sus asuntos financieros.

Y, por último, el cliente "hiperdigitalizado", que utiliza con soltura las nuevas tecnologías y prefiere realizar todas las gestiones a través de ellas, son los denominados "millennials", las personas nacidas en las dos últimas décadas del siglo XX y que son "nativos digitales".

Es en este segmento del mercado donde las entidades tradicionales flaquean y el que aspiran a captar mediante las estrategias de alianzas, colaboraciones e inversión en las "fintech" y los gigantes tecnológicos.

