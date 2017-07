Amazon 'cierra' los centros comerciales

Cada año que pasa hay menos clientes en las tiendas. Digo clientes, porque gente que ve el producto, lo prueba, saca la foto y compra en Internet, cada vez más. Sin querer ni poder evitarlo, las tiendas funcionan cada vez más de escaparates para Amazon. Y esto no es justo ni sostenible. Amazon no paga ni los sueldos de los empleados, ni los impuestos, ni la publicidad, ni otras muchas cosas. Los clientes quieren ahorrarse unos euros y es normal, pero no quieren pagar ni por el servicio ni por tener el producto en la mano. Todo al final llegará, como siempre lo ha hecho, a su punto de equilibrio. Empleados cero o los mínimos, muy pocas tiendas, automatismos y robots en sistemas de producción, etc. Aparecerán nuevos trabajos, es cierto, pero ni de lejos se podrá sustituir todos los empleos que se destruirán. Nadie sabe como terminará todo esto, pero cuando realmente sea notorio el cambio tan radical que se está produciendo, quizás a muchas personas no les guste. Pero dará igual, ya será imparable. Nota a funcionarios: todos dependemos de todos, si muchos autónomos y empleados peligran a medio o largo plazo, me temo que su sueldo no lo pagará Internet...



Es sólo una opinión, equivocada o no...