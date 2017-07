KBC es el banco con el mejor consejo de Europa

Uno de los principales atractivos que tiene la entidad belga es su rentabilidad por dividendo, que este año supera el 4%. Los analistas consideran que está bien posicionada para acelerar el pago una vez superada la incertidumbre regulatoria.

No hay nada como una expectativa en el mercado para que las cotizadas saquen provecho. En este caso, que la subida de tipos de interés en Europa pueda llegar, según Bloomberg, en el primer semestre del próximo año ha sido una auténtica catapulta para los bancos europeos. De hecho, este sector es el segundo más alcista del año en el Viejo Continente con un alza superior al 13 por ciento. Esta reacción de los inversores no deja de ser lógica, ya que de incrementarse el precio del dinero mejorarían los márgenes de las entidades (es la diferencia entre lo que cobran por los préstamos y lo que pagan por los depósitos), por lo que son las principales beneficiadas de una subida de tipos.

Con el objetivo de aprovechar este momento, elMonitor ha incluido en su radar a varias entidades del Viejo Continente, como es el caso de la belga KBC. Con la mejor recomendación entre todos sus comparables europeos, desde la firma de inversión Scope Ratings destacan que "el grupo ha logrado superar con éxito los años de crisis. Además, el perfil de riesgo ha disminuido sustancialmente, mientras que su solvencia y su liquidez se han fortalecido".

En el año 2008 la entidad se vio obligada a pedir ayuda financiera al Gobierno belga, que acabó inyectando 3.500 millones de euros en su capital. Por su parte, el gobierno regional flamenco inyectó otros 3.500 millones en 2009, en total 7.000 millones de dinero público. Hace dos años, en 2015, el banco devolvió todo el montante más una prima, por lo que acabó pagando más de 13.000 millones y cinco años antes de lo previsto, una circunstancia que también ha valorado positivamente el mercado.

Así, si en 2008 y 2009 el banco tuvo que afrontar pérdidas por más de 2.000 millones de euros, para este año ya se espera un beneficio de 2.400 millones de euros, en línea con lo cosechado el pasado ejercicio. Para Philip Richards, analista de la industria de Bloomberg, "KBC es uno de los bancos europeos más rentables y mejor capitalizados de Europa".

Uno de sus principales atractivos reside en su dividendo. Con una rentabilidad superior al 4 por ciento para este año, (sus competidores europeos ofrecen, de media un 3,8 por ciento) Richards cree que "está bien posicionado para acelerar el pago de dividendos una vez haya superado la incertidumbre regulatoria".

Más barato

Ciertamente en lo que respecta a crecimientos de beneficio KBC no destaca. Sin embargo, ofrece una rebaja mayor que la media de bancos europeos en términos de PER (veces que el precio de la acción recoge las ganancias). En este sentido, el beneficio estimado para este año cotiza a 11,9 veces, frente a las 14,4 veces, de media, del sector, lo que implica un descuento superior al 17 por ciento. Y eso que este año sus títulos ya ganan más de un 18 por ciento. Aún así, los expertos todavía no consideran que sus acciones estén sobrevaloradas en el mercado.

