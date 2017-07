Técnicas desbloquea una obra de 2.300 millones tras el aval del estado

No sé por qué el gobierno tiene que avalar con un dinero que NO es suyo, sino que pertenece a los contribuyentes, un proyecto empresarial privado. Recordemos los pufos recientes resultantes de que el sector público respalde iniciativas privadas, o las rescate cuando no tenía nada que ver con ellas: Bankia y el rescate financiero, el almacén Castor, el rescate de las autopistas radiales aprobado ayer (5.000 millones tirados) etc