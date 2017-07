CaixaBank ve un "gran acierto" incentivar las hipotecas a tipo fijo en España

El mercado interbancario inundado, previsiones del tipo oficial que no llegan ni al 2% en 2019, y me encantó lo de que nadie es capaz de prever los tipos de interés xDD.



Una cosa sí que es cierto que no va a cambiar nunca, el negocio del prestamista se basa, se basó y se basará, en intentar engañar y en aprovecharse de las asimetrías de información entre prestamista y prestatario.