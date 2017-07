Los ingresos de The New York Times crecen un 9,2% impulsados por el aumento de suscriptores digitales

Entrada a la sede del The New York Times. Imagen de Reuters

El presitigioso diario estadounidense The New York Times ha registrado ingresos por valor de 407,1 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que refleja un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior, en los que ganó 372,6 millones, según ha comunicado la compañía. Los inversores han recibido con agrado la noticia, disparando la cotización de las acciones cerca del 6% a media sesión, hasta los 19,40 dólares.

De esta forma, el diario logró un beneficio de 15,6 millones de dólares, muy por encima de las pérdidas por valor de medio millón registradas un año antes.

Esta cifra de negocio ha sido posible gracias al incremento del número de suscriptores digitales de periódico, tras lograr más de 93.000 nuevos usuarios de pago, superando así los dos millones de suscriptores digitales. A ellos hay que sumar los más de 306.000 suscriptores a los crucigramas digitales, lo que les permite alcanzar unos 2,33 millones de suscriptores digitales. Esta cifra permite compensar la caída de los suscriptores a la edición impresa.

Ingresos por publicidad

Los ingresos procedentes de la publicidad volvieron a aumentar por primera vez desde el tercer trimestre de 2014, impulsados por el incremento de la publicidad digital, que se disparó un 22,5%, hasta los 55,2 millones de dólares, y representa ya el 41,7% del total de los ingresos publicitarios -en el mismo trimestre del año anterior suponían el 33%-.

La publicidad impresa, por su parte, continuó su caída y se redujo un 10,5% entre abril y junio, siguiendo la tendencia del sector, hasta 77 millones de dólares. De esta forma, la vía digital compensa la vía impresa, y finalmente los ingresos por publicidad registraron un ligero incremento del 0,8%, hasta los 132 millones de dólares.

El apartado 'otros ingresos' también registraron un incremento del 12,8% en el segundo trimestre, gracias al volumen de negocio de The Wirecutter y The Sweethome, páginas web de revisión y recomendaciones de productos, adquiridos por The New York Times en octubre de 2016, y que compensaron los menores ingresos por conferencias del trimestre.

"Hemos tenido otro trimestre sólido, en el que crecimos en ingresos y rentabilidad, y en el que hemos llevado a cabos cambios significativos en la empresa para asegurar que el impulso del negocio digital se mantenga a largo plazo", aseguró el presidente y director ejecutivo de la compañía, Mark Thompson, en un comunicado. "Creemos que cada vez más personas están dispuestas a pagar por un periodismo de alta calidad que les ayude a entender el mundo", concluyó.

