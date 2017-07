Jeff Bezos supera unos minutos a Bill Gates como el más rico del mundo con una fortuna de 90.000 millones

yo no voy a decirles demasiado, pero una cosa si les dire, y es que soy casi, no tanto, tan rico como ellos.



Tengo bastante dinero, demasiado, pero no voy a decir mi nombre para que no me den el coñazo.



Desde esta posición puedo ver a mequetrefes como marrano, cagándose las manos, mintiendo y perdiendo la dignidad por calderilla...



De pena, pero vamos, que dan ganas de llorar...



Y estos son los que manejan los hilos de millones de personas?



Lo dicho, de pena !!