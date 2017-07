Aemec pedirá que se devuelvan 1,85 euros por acción a los inversores del Banco Popular

Algo huele a chamusquina en AEMEC.



Presentaron la demanda en una performance junto con 33 clientes afectados (número masón).



Fueron los primeros en presentar demandas cuando todos han esperado un tiempo prudencial para recabar información. ¿a qué viene tanta prisa?.



En la última ampliación el propio folleto de Banco Popular valoraba el precio de la acción en 2,64.¿Por qué no piden 2,64 en lugar de 1,85?, o mejor aún, ¿Por qué no solicitan la devolución de toda la inversión como ocurrió en Bankia por engaño y que fue concedida a todos los afectados?



Parece ser que Santander es cliente de Cremades-Calvo Sotelo, el fundador de AEMEC y el despacho de referencia de Ángel Ron cuando era presidente de Popular. ¿Tal vez por eso en sus demandas no van contra la gestión de Ron ni contra Santander?



¿Quieren fijar el precio de la indemnización de cara a las futuras demandas para que así le cueste menos a Santander?.