AstraZeneca se hunde un 16% tras fallar su medicamento 'estrella' contra el cáncer

Imfinzi no logra mejorar los resultados de un tratamiento con quimioterapia

Precio Variación Hora 42,860 £ -16,17% -8,270 £ 12:33:00

La farmacéutica anglosueca sufre la mayor caída de su historia tras anunciar que las pruebas de su nuevo medicamento contra el cáncer de pulmón no han logrado mejorar los resultados de la quimioterapia. AstraZeneca confiaba en Imfinzi, el nombre del fármaco, para su crecimiento, y los analistas confiaban en que fuera su producto estrella, con unas ventas potenciales estimadas de 7.000 millones de dólares en 2022.

El muy esperado estudio, llamado Mystic, no ha logrado los resultados esperados en la denominada supervivencia libre de progresión (el tiempo tras un tratamiento la enfermedad no empeora). De hecho, no ha logrado mejores resultados que la quimioterapia, por lo que el objetivo de AstraZeneca de lograr que fuera el tratamiento preferente para el cáncer de pulmón queda más lejos.

Este revés afecta especialmente al consejero delegado de la compañía, Pascal Soriot, que confiaba en llevar a la farmaceútica al top 5 del sector a nivel mundial. Ahora, los expertos ponen en duda su estrategia después de rechazar hace tres años la oferta de compra de su rival Pfizer.

Imfinzi, llamado a ser el mayor fármaco por ventas de AstraZeneca, es la piedra angular de su cartera de medicamentos contra el cáncer y la clave para lograr los objetivos marcados por Soriot en 2014 de mejorar los ingresos hasta los 45.000 millones de dólares en 2023.

"A pesar del resultado de la lectura inicial, debemos ser pacientes ya que Mystic continúa", explicó el máximo ejecutivo en comunicado. El estudio busca evaluar si el fármaco, solo en combinación con otros, logra mejorar la esperanza de vida, y sus resultados se esperan para la primera mitad del año que viene.

