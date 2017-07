Los funcionarios andaluces preparan una huelga general para septiembre por la jornada laboral de 35 horas

No tiene sentido. El recurso es consecuencia directa del principio de legalidad, no tienen más remedio que presentarlo.



Y los sindicatos lo saben, no entiendo tanto ruido.



Si el motivo fuera para que se derogara la norma estatal que fija con carácter básico la jornada lo entendería, por los motivos que esgrimen me parece una movilización injustificada ya que, en síntesis, le están pidiendo al Gobierno que no cumpla con su obligación, y eso no puede ser.



.



En fin, suspenso para los sindicatos en este caso.