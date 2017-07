Reino Unido prohibirá vender coches de gasolina y diésel nuevos a partir de 2040

señor maike..usted si que esta poco informado y se deja guair por la propaganda de fabricantes de cockes...



1 hora dice usted...frente a 3 minutos es decir un trayecto de ida y vuelta de 500 lo puede hacer un coche casi con un deposito de gasolina mientras que con su superespectacular coche (de ricos todo hay que decirlo y que casi nadie podrá pagar) son dos horas...



Que casi nadie podra usar porque solo el 35% de los hogares españoles tiene garaje o chalet donde pueda cargar el coche..solo los mas ricos con chalest o casas con garaje podrán permitirselo.



Por otro lado, para el resto de mortales que viven en pisos, si las gasolineras de las ciudades estan casi siempre al maximo para cargas de 3 minutos cada 15 dias ¿digamos como lo hacemos para cargas de 1 hora cada dos o tres dias?



Es muy bonito eso de viva el electrico pero luego no acordarse de la parte "practica" o de la aplicabilidad..



Usted idsculpe que se lo diga pero esta obnubilidad con la noveleria tecnica como los fikis que siempre necesitan el ordenador mas nuevo del mercado aunque sea para eler el periodico en internet....



Ahora no hay problemas son cuatro gatos los que tienen coches electricos.



Por otro lado la infraestructura electrica necesaria para la recarga masiva de cohces (cuando se sutituyan) no se imagina usted lo que seria necesaria...



No habrá electricidad (entiendase potencia) para todos....



Lo peor es que gente como usted sigue la senda de los vendemotos tipo TESLA y demas fabricantes de electricos que les estan vendiendo.



Como es cierto que debe eliminarse el gasoil y la gasolina nadie (o apenas nadie incluso los teoricamente mas "enterados") propugna el uso de hidrogeno que combina lo mejor de ambos mundos...



la facilidad y cortedad de la carga y duracion de un deposito con la ausencia de emisiones (emiten agua por el tubo de escape). Ademas casi, casi (no es facil estamos habalndo en terminos relativos) mas facil de resolver el problema del suminsitro pues basta (con matices y sus evidentes problemas de implantacion) sustituyendo depostios de gasolina por depositos de hidrogenos y sus instalaciones de compresion anexas..



Pero ¿porque no se investiga por este lado?.. Por que los fabricantes de coches estan lavando la cabeza para que se compren multitud de coches electricos que saben tendran problemas de usabilidad y enseguida venir a salvarte la vida vendiendote las de hidrogeno y venderte dos coches por el precio de uno.



La pena es la gente que dandoselas de ecologista se queda en la superficie del problemas.