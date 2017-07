330 43

Las pacientes con cáncer de mama pueden usar antitranspirantes durante la radioterapia, según una investigación

25/07/2017 - 16:20

A las mujeres que se someten a radioterapia diaria contra el cáncer de mama comúnmente se les dice que no deben usar antitranspirantes por temor a que puedan causar mayor daño a la piel, pero un nuevo estudio de Perelman School of Medicine de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos) muestra que este asesoramiento no se basa en una argumentación con sustento científico.

Aunque encontraron que alrededor de ocho de cada 10 pacientes informaron que sus médicos les habían dicho que no usaran antitranspirantes y aproximadamente el mismo número de médicos dicen que rutinariamente hacen esa recomendación, el estudio también ha demostrado que no había diferencia en la dosis de radiación absorbida las pacientes que habían usado estos desodorantes y las que no lo había hecho. Los resultados se han publicado en el número de este mes de la revista 'Radiotherapy and Oncology'.

"No utilizar antitranspirantes durante todo un ciclo de radioterapia de 3-6 semanas puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de un paciente", explica el autor principal del estudio, Brian C. Baumann, quien recientemente completó su residencia en Oncología de Radiación en Penn y es miembro del Instituto Leonard Davis de Economía de la Salud de Penn.

"Nuestro estudio sugiere que los antitranspirantes se pueden utilizar con seguridad durante la radioterapia de mama sin riesgo de aumento de los efectos secundarios de la piel", añalde el también profesor asistente de Oncología de Radiación en la Universidad de Washington en St. Louis.

El estudio abordó dos áreas clave. En primer lugar, se estableció que sigue siendo una práctica común para los médicos aconsejar a los pacientes con cáncer de mama que eviten los antitranspirantes durante la radioterapia. En segundo lugar, desacreditó el mito de que el uso de estos antitranspirantes aumenta la cantidad de radiación que recibe la piel, causando así más daño a la piel.

Para la primera parte del estudio, los investigadores utilizaron OncoLink, un servicio en línea del cáncer dedicado a la educación del paciente y del abastecedor que es funcionado por la unidad de la oncología de la radiación de Penn.

Así, desarrollaron una encuesta para averiguar qué porcentaje de los proveedores todavía dicen a sus pacientes que no usar antitranspirantes, y qué porcentaje de pacientes dicen que recibieron ese consejo. De los 105 médicos y enfermeras que respondieron y dijeron que manejan regularmente la dermatitis por radiación para sus pacientes, 86 de ellos (82 por ciento) dijeron que le dicen a los pacientes que no usen antitranspirantes durante su tratamiento.

Por lo que se refiere a las pacientes, 92 mujeres recibieron radioterapia para el cáncer de mama, 73 de las cuales (79 por ciento) dijeron que sus proveedores de atención médica les aconsejaron evitar el uso de desodorante durante el tratamiento.

"Aunque el tamaño de la muestra de la encuesta es relativamente pequeño, el porcentaje de pacientes que recibieron el consejo para evitar los antitranspirantes y el porcentaje de proveedores que rutinariamente ofrecen este consejo fue muy similar. No podemos hacer ninguna conclusión sobre la prevalencia exacta de esta recomendación, pero creemos que los resultados sugieren fuertemente que la recomendación sigue siendo popular", señala Baumann.

El consejo de evitar el uso de estos productos se mantiene a pesar de la falta de evidencia científica. Los ensayos no han demostrado que el uso de antitranspirantes provoque mayores efectos secundarios de la piel durante la radioterapia de mama, pero estos ensayos no parecen haber cambiado la práctica clínica. Baumann cree que demuestra que los profesionales sanitarios o no saben acerca de estos estudios o que son escépticos de los resultados.

"Puede haber una discrepancia entre las formas en que medimos la toxicidad de la piel en los ensayos clínicos frente a los problemas que los pacientes informan a sus proveedores de atención médica -- admite Baumann--. El sistema actual de puntuación de la toxicidad cutánea tiene importantes limitaciones, por ejemplo, no toma en cuenta el dolor o la picazón, por lo que es posible que los estudios hayan perdido un efecto clínicamente significativo debido a las limitaciones de la herramienta de medición".

Los investigadores abordaron esa discrepancia en la segunda parte de este estudio, ya que trataron de averiguar si los antitranspirantes realmente aumentan la dosis superficial de radiación en la piel. Los investigadores utilizaron dosímetros luminiscentes ópticamente estimulados (OSLD, por sus siglas en inglés), un dispositivo común para medir la cantidad de radiación superficial absorbida con cada dosis.

Así, utilizaron tres cuadrados de papel: Uno con nada en él, otro con una capa gruesa de antitranspirante estándar y un tercero con una capa gruesa de antitranspirante extrafuerte. Colocaron los cuadrados de papel en la trayectoria del haz y midieron la dosis de radiación absorbida con OSLD.

"No encontramos diferencias significativas en la dosis de superficie con o sin antitranspirante", asegura Baumann.

Estos antitranspirantes también contienen circonio de aluminio de tetraclorohidrex glicina, un metal común que se encuentra en antitranspirantes. Los desodorantes estándar contienen el 15 por ciento, mientras que los extrafuertes contienen un 25 por ciento.

"Queríamos saber específicamente si la radiación podía chocar contra ese metal y dispersarlo, enviando radiación fuera del blanco y hacia otras partes sanas de la piel, pero cualquier diferencia en la dosis superficial que encontramos estaba dentro del margen de error --explica Baumann--. Este estudio muestra que los proveedores deben ser más liberales al permitir que los pacientes usen antitranspirantes durante el tratamiento con radiación, lo que puede mejorar la calidad de vida del paciente".

