Telefónica nombra a Ángel Vilá nuevo consejero delegado de la compañía

Aunque me duela mucho decirlo como también accionista de esta compañía por desgracia lo que DEBE hacer es RECORTAR o ELIMINAR el dividendo .... esta demasiado endeudada.. y no me cabe duda que la mejora aunque no en dividendos se notaría en la cotización, me da miedo que este tren con 60.000 millones de deuda bruta me descarrile...