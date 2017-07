330 43

Beber agua embotellada es fundamental para evitar la deshidratación y no enfermar durante los viajes

25/07/2017 - 13:25

La hidratación es un aspecto fundamental a cuidar durante el verano para poder disfrutar de las vacaciones, y cuando se decide pasar estas en destinos exóticos se recomienda beber agua embotellada, pues al no estar acostumbrados a bacterias que no están en el entorno habitual se podría padecer la 'diarrea del viajero', según el profesor de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Román.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"La importancia de beber agua de manera regular es clave, porque una deshidratación leve (de apenas el 1-2 por ciento) causa síntomas, con reducción de reflejos o pérdida de concentración y lentitud a la hora de responder, que causa problemas a la hora de conducir, por ejemplo. Y se soluciona con agua, no hace falta más", ha subrayado el experto.

Para no sufrir la 'diarrea del viajero', se evitará el hielo e ingerir comidas que hayan sido manipuladas por personas que no se han lavado las manos de manera adecuada, por lo que no es recomendable comer ensaladas y verduras crudas y la fruta de forma pelada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se debe beber agua antes de tener sed, pues este es un fenómeno neurológico y subjetivo que depende de la temperatura del agua. "Si el agua está más fresca da la sensación de que se te ha quitado la sed y no has bebido lo suficiente. Tener sed es como la luz amarilla que se enciende en el coche, por lo que lo lógico es no tenerla", ha señalado Román.

Además, se debe prestar especial atención a los ancianos, que pueden tener problemas de demencia senil o neurológicos y, como no tienen sed, no beber agua; y a los niños. En este sentido, el periodista especializado en viajes con niños y turismo familiar, Pau García, ha explicado que, cuando estuvo en Tailandia con sus hijos intentaban salir a las horas más tempranas, descansar durante las más calurosas y volver a salir por la noche.

"Los niños estaban hidratados constantemente e iban con gorras y cremas solares para evitar el golpe de calor. Fuera de España intentamos beber agua mineral natural y evitamos las bebidas con hielo. Y tenemos mucho cuidado con la comida fresca, intentamos que las verduras estén cocinadas", ha añadido.

Junto con estos consejos, la periodista y bloguera especializada en viajes, Nani Arenas, ha destacado la importancia de las pastillas anti-diarreicas y anti-estreñimiento, "son dos males comunes de los viajeros que pueden estropear unas vacaciones".

"Es clave beber de manera continuada y evitar agua de grifo. Incluso, en ciertos países, me lavo los dientes con agua mineral, porque tuve amebas en una ocasión por consumir agua local y es una experiencia que no recomiendo", ha concluido.

