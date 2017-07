El Gobierno asumirá esta semana la gestión de las autopistas en quiebra

Aprobará el viernes la reversión de las infraestructuras para relicitarlas

El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes un convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra. Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista concedida a El País, quien adelantó que el Ejecutivo preparará la relicitación de las infraestructuras para que éstas vuelvan a manos privadas a finales de 2018. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Madrid-Toledo y la circunvalación de Alicante.

En un encuentro informal con los medios de comunicación, el ministro recalcó ayer que el proceso en marcha ni es un rescate ni tampoco una renacionalización, "ya que no hay una acción de Gobierno dirigida a rescatar una concesión en vigor". En su lugar, lo que se abre es "un procedimiento judicial que lleva a la liquidación de la concesión y partir de este momento -queramos o no queramos, hagamos algo o no hagamos nada-, la autovía revierte al Estado y será éste quien tendrá que tomar una decisión".

Con esos argumentos, el departamento que dirige De la Serna se limitará a "preparar un convenio con la empresa pública Seittsa para así recibir las autopistas una vez que se vayan produciendo las liquidaciones y acometer un proceso de relicitación, con el objetivo de conseguir una minoración de lo que es la responsabilidad pública de la administración, por la vía del ingreso que se pueda obtener al relicitar esas autopistas", dijo ayer el ministro en el descubrimiento de un hito con motivo de la reanudación de las obras de la variante de Benissa (Alicante) de la N-332.

De La Serna no teme por la ausencia de posibles interesados en las futuras pujas por las autopistas ahora en quiebra. "Entendemos que esa relicitación se producirá con un balance económico financiero lo suficientemente atractivo como para que pueda ser competitivo en un proceso público", añadió. De esa forma, lo que Gobierno hace es "relicitarlo con la esperanza de que sean varias las empresas que se interesen por ese proceso de relicitación, y pensamos que se va a producir así.

Menos de 3.500 millones

El ministro también afirma al mismo medio que el valor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de este proceso de reversión al Estado de las autopistas de peaje será "sustancial- mente menor" a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el sector y que se contempla como importe máximo en los pliegos.

Por todo lo anterior, el Consejo de Ministros va a aprobar en su última reunión de julio un convenio para encomendar a Seittsa la gestión de esas autopistas durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar.", explica el ministro.

El referido convenio permitirá que Seittsa realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someterán a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 puedan volver a ponerse en el mercado, según informa la agencia Ep.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que Fomento licitará este agosto las obras para el acceso viario al aeropuerto Alicante-Elche, actuación que ayer consideró "prioritaria".

