Oleada de ventas en la cerámica, que ultima operaciones por 1.200 millones

Keraben, Halcón y Azulev preparan un relevo accionarial

El sector de la cerámica comienza a ver la luz. La recuperación de sus negocios y su elevado apalancamiento han despertado el apetito inversor de los fondos extranjeros que buscan operaciones en el país con el objetivo de concentrar el negocio, que todavía se encuentra muy atomizado. Fuentes de mercado apuntan a que este sector moverá unos 1.200 millones de euros en operaciones corporativas entre 2016 y 2017.

El primero en detectar esta oportunidad de negocio fue el fondo de inversión árabe Investcorp, que compró Esmalglass a la firma británica 3i en el año 2012. En ese momento, la compañía se valoró en cerca de 300 millones. A través de una estrategia de buy & build (compra y crecimiento), el fondo de Bahréin ha ido realizando varias adquisiciones para engordar la compañía. Entre ellas, destaca la compra de Fritta a Nazca Capital en el año 2015, generando numerosas sinergias en la firma. Esto, unido al crecimiento de la empresa -especialmente en el mercado internacional-, provocó que Investcorp se planteara hasta sacar la compañía a bolsa.

Sin embargo, la aparición de Lone Star con una oferta sobre la mesa ha hecho que Esmalglass haya cambiado de manos en los últimos días por una cantidad cercana a los 600 millones de euros -incluyendo deuda-. Fuentes del sector apuntan a que los fondos están pagando un múltiplo de entre 6 y 7 veces el resultado bruto de explotación (ebitda) de las compañías.

Otro ejemplo de este movimiento en el sector cerámico es el de Euroatomizados, que opera bajo la sociedad Nuevos Productos Cerámicos (NPC). Esta compañía fue comprada a principios de año por uno de sus accionistas, Grespania, por 96 millones de euros.

'Boom' de ventas

No obstante, fuentes de mercado apuntan a que se esperan operaciones corporativas en el sector durante este segundo semestre del año. La más grande de todas será la venta de Keraben, que puede rondar los 300-400 millones de euros.

Esta compañía ha despertado el apetito de inversores en numerosas ocasiones. Hace tres años estuvo a punto de venderse a Kensai Partners, pero finalmente la operación no llegó a buen término.

Sin embargo, Tensile Capital -su máximo accionista- tiene un proceso de venta abierto tras haber impulsado los resultados de la compañía, según fuentes financieras. Previsiblemente cerrará este ejercicio con un ebitda de 40 millones de euros.

No obstante, no es la única operación actualmente en el mercado, aunque las que hay son más pequeñas. En este sentido, otra de las compañías a la venta es el Grupo Halcón, cuya transacción está valorada entre 70 y 80 millones de euros. En este caso, no obstante, la operación no está tan avanzada.

Los buenos resultados de la compañía la avalan. Según los últimos datos del Registro Mercantil -correspondientes al ejercicio de 2015-, la firma registró un beneficio de 5,31 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior. Es más, el margen bruto se disparó durante el ejercicio hasta representar el 47% sobre las ventas.

Por otro lado, también es llamativo el caso de Azulev, donde uno de sus accionistas -el fondo español de capital privado GED- salió del consejo hace escasos días anticipando una posible venta a corto plazo.

