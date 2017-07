El Gobierno y La Caixa esperan una solución española para Abertis

No solamente con el bolsillo de todos los españoles, también con el bolsillo de Cataluña y de los catalanes que lleva aportando el 20% a las arcas del Estado Español durante muchísimos años, otros no aportan nada y tienen riqueza y a esos no los nombráis, se te ve el odio a Cataluña.



Las Expos de Sevilla, la Expo de Zaragoza, el Ave,, por cierto antes de Madrid a Sevilla que de Madrid a Barcelona y con un ministro de Fomento catalán llamado Borrell, que malos los catalanes y tantas cosas más se han hecho también con dinero de Cataluña y de otras comunidades no lo olvides que tu odio y tu visceralidad no te deja ver más allá de tus narices, eres como los nacionalistas de allí pero en versión nacionalista franquista español, sois tal para cual.



El problema es que a los catalanes les roba CIU o como se llame ahora y les roba el PP con sus casos de corrupción de la parte que aportan al Estado, les roban 2 veces y eso la verdad que debe de joder, no soy catalán ni vivo allí pero me gusta ser realista y no llevar orejeras.