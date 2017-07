Europa espera un informe con el que rebatir las demandas por el Banco Popular

En su escrito denegatorio ese Organismo cita, sin motivar, apartados de una mera Decisión SRB y un genérico artículo basado en el secreto profesional del Reglamento que tampoco argumenta ni, mucho menos, motiva, contrariando así la necesaria motivación de su decisión recogida en el art. 41(2)(tercero) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “Carta de Derechos UE”, en lo sucesivo.



Con tan escaso argumento legal, ese Organismo no debería soslayar los derechos que como ciudadano europeo nos son inherentes y entre ellos, a título no exhaustivo, resaltaré algunos contenidos en la Carta de Derechos UE con los que, de no revisar su decisión, ese Organismo podría colisionar:



- Art. 17 --Derecho a la propiedad. Sería sido privado de ella sin poder comprobar la supuesta motivación.



- Art. 41 --Derecho a una buena administración. Ese Organismo no me facilita el ejercicio del derecho a ser oído ni acceder al expediente con el que se me ha privado de la propiedad.



- Art. 42 –Derecho acceso a los documentos. Se impide y no motiva el acceso al Informe que valora mi propiedad.



- Art. 47 –Derecho a la tutela judicial efectiva. Al no facilitarme el Informe de Valoración dificultan, si no impiden, mis recursos en las diferentes jurisdicciones ante la Justicia. En este sentido les ruego la mayor brevedad posible en su reconsideración por la próxima cercanía de los vencimientos de plazos límite en la jurisdicción económico-administrativa.







Solicitando amparo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, resaltando su jerarquía jurídica sobre una mera Decisión SRB y, de acuerdo con art. 7(2) de la- Decisión SRB, ruego a ese Organismo reconsidere su decisión y nos sea facilitado el Informe de Valoración con objeto de verificar si nuestra propiedad carecía, o no, de valor económico, si han sido adecuadas las medidas de actuación temprana adoptadas, si Banco Popular Español, S.A. es o no viable, si habría bastado con aplicar los recursos de capital, valorar si la herramienta de resolución aplicada fue adecuada o desproporcionada y, en todo caso, para conocer la información necesaria con objeto de hacer efectivo nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Nos permitimos recordarles que, en tanto no se facilite esta información, consideramos que nuestra propiedad privada ha sido incautada sin motivación alguna.