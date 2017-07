Los empresarios españoles, preocupados por la secesión catalana

¿Y el capitalismo de amiguetes español no les preocupa? ¿La deriva del país a un país de economía bananera, repleta de corrupción, sobornos y tráfico de influencias no les importa? ¿Qué opinan sobre las puertas giratorias? ¿Una demanda deprimida por la pérdida de poder adquisitivo de la mano de obra no les importa?



Parece ser que sus preocupaciones no convergen con las del pueblo. Habrá que ensenarles una lección. Sus productos y servicios los adquirimos nosotros, la plebe...