Algonquin y Starwood, favoritos para la compra del 41% de Atlantica Yield

Brookfield y Blackrock están también entre los finalistas de la operación

Logo de Atlantica Yield. Foto: Archivo.

Abengoa prepara la venta del 41% de Atlántica Yield. La compañía tiene en estos momentos sobre la mesa un total de cuatro ofertas, entre ellas, una de la canadiense Algonquin y otra de Starwood Energy Infraestructure Fund -que serían las mejor posicionadas en este momento-, así como las de los fondos Brookfield y Blackrock.

La intención de la compañía andaluza es cerrar antes de acabar este mes el proceso de venta, pero por el momento se mantienen diferencias en los precios que ofrecen estas empresas frente a la cantidad a la que aspira la propietaria.

Abengoa quiere cobrar una prima de control sobre los cerca de 700 millones que tiene de valor en estos momentos Atlantica Yield en bolsa, la joya que ha permitido salvar la empresa y en la que se agrupan algunos de los activos que ha ido construyendo en los últimos años. La intención de Gonzalo Urquijo es maximizar el valor de esta venta para poder seguir adelante con la reestructuración y facilitar la entrada de dinero nuevo.

Brookfield, por su parte, sigue atentamente además de esta operación de venta otras grandes inversiones en España como la compra de las plantas hidráulicas de Ferroglobe para las que ya ha llegado a un acuerdo para tomar las de España y negocio hacer lo mismo con las de Francia. Asimismo, la empresa sigue en el proceso de venta de Renovalia para el que se espera que se presenten ofertas vinculantes el próximo mes de septiembre.

Abengoa inició también la semana pasada el proceso judicial por las impugnaciones que sus acreedores presentaron contra el acuerdo de homologación de la reestructuración del grupo. Desde el pasado martes y hasta este viernes estaba convocada la primera de las vistas en los juzgados de Sevilla, en las que han intervenido las partes implicadas, los peritos y los testigos.

El juez de lo Mercantil número 2 de Sevilla, Pedro Márquez Rubio, admitió a trámite nueve demandas de impugnación al plan de homologación del acuerdo de refinanciación de Abengoa.

Las demandas admitidas se refieren a las presentadas por Portland, por Gilabert y otros, por Domínguez y Bertomeu, Haitong, Cyrolovita y otros, Islamic Corporation, Export-Import Bank of the United States (US Exim), Juan Valls Ribes y por Zúrich y otros. El magistrado no admitió a trámite, por el contrario, el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que pretende suscitar la representación procesal de US Exim.

Fue el pasado 31 de marzo cuando Abengoa culminó la reestructuración por la que los bancos y fondos que comprometieron casi 1.200 millones de euros de dinero nuevo se convirtieron en los principales accionistas de la compañía que preside Gonzalo Urquijo. La mayoría de ellos, no obstante, vendió sucesivamente el grueso de sus participaciones en las semanas posteriores. El grupo trata en la actualidad de normalizar su actividad y, en paralelo, avanza en su programa de desinversiones. Las acciones de Abengoa se mantienen en niveles muy bajos. Así, los títulos de clase B cerraron un viernes planos, a un precio de 0,01 euros, mientras que los A cotizan a 0,03 euros.

900 millones de euros

Es la cantidad a la que aspira vender el presidente de Abengoa su participación en Atlantica Yield. La intención de la compañía es poder ingresar una prima de control en la operación frente a los cerca de 700 millones en los que está valorada la participación en estos momentos en la Bolsa de Nueva York. El proceso de venta lo está gestionando Lazard y arrancó en marzo cuando los títulos valían cerca de 820 millones.

