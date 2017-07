El modelo de la Gestión de la Demanda de Desarrollo (entendiéndolo como un paso fronterizo)

Los pasos fronterizos han sido objeto de películas, documentales, reportajes, investigaciones, probablemente por su importancia geopolítica de intereses cruzados y por ser una zona tendente a los conflictos (¿Les suena familiar en la Gestión de la Demanda de Desarrollo de Software entre áreas de negocio peticionarias y el área de desarrollo?).

Objetivos de una buena Gestión de la Demanda de Desarrollo

Como donostiarra, crecí cerca de la frontera española con la francesa, a finales de los 80 principios de los 90, antes de ponerse en vigor el Acuerdo de Schengen. Tengo el recuerdo de ser una zona con un flujo de movimiento de personas y objetos, incesante, organizado, controlado, planificado, priorizado, formalizado y conocido. (¿Se podrían considerar esos adjetivos calificativos como objetivos aspiracionales de un buen modelo de Gestión de la Demanda de Desarrollo?).

Contexto del ámbito

Dos países con diferentes leyes (¿suelen estar alineados las prioridades de negocio con las del área de desarrollo?), con dos idiomas distintos (cuantas veces han oído el típico "los requisitos que define negocio, hay que 'traducirlos' para que los entienda el área de desarrollo""), y que tenían diferentes monedas (peticionarios gestionando bolsas de horas y áreas de desarrollo gestionando líneas base de costes subcontratados).

Funciones, Roles y Responsabilidades. Procesos, actividades y tareas

Esas diferencias tenían unos garantes a cada lado de la frontera, Guardia Civil y Gendarmerie (Gestores de la demanda de negocio y Gestores de la demanda de desarrollo). Debido a sus funciones, estos garantes eran un cuerpo especial dentro del cuerpo de seguridad pública (El rol de gestores de la Demanda, lo desempeñan perfiles con skills de gestión y conocimiento del negocio y aplicaciones que les hacen especialistas) que se encargaban de regular los flujos de personas y objetos según las circunstancias de cada momento en la historia (Diferentes Flujos de Peticiones de Desarrollo).

A su vez, estos garantes hacían cumplir una serie de protocolos establecidos, como saludar, pedirte el pasaporte educadamente, chequear lo que chequearan y ordenarte continuar hacia tu destino (Procesos, actividades y tareas).

Conocido

En el colegio nadie no enseñaban cómo había que proceder en un paso fronterizo, pero cada vez que pasábamos uno, sabíamos perfectamente qué teníamos que hacer, por la cuenta que nos traía (¿Cuántas organizaciones conocen que las personas que tienen que ejecutar unos procesos definidos, no han sido (in)formados al respecto? ¿Existe la Gestión del cambio?).

Mecanismos de regulación de la Demanda: Clasificación y priorización de la demanda, Órganos de Gobierno, Planificación de la Demanda y Gestión Proactiva

El control del flujo de personas y objetos (Proyectos, Evolutivos Tácticos, Evolutivos Operativos, Correctivos...) dependen de varios factores objetivos que clasifican y priorizan el tránsito. Al presidente de un gobierno o al monarca de un país, ningún cuerpo especial, por muy especial que sea, le para en una frontera a pedirle el pasaporte (Peticiones Urgentes).

Al ciudadano medio le pedían el pasaporte (Petición Normal) y al ciudadano sospechoso por los motivos que sean le pedían el pasaporte y le registraban el coche (El área peticionaria te clasifica una petición como prioritaria cuando según los criterios de priorización definidos y acordados es una petición normal). A un Renault 21 de la época, conducido por un padre de familia, acompañado por su mujer y dos hijos pequeños, el Guardia Civil o Gendarmerie por motivos de eficiencia, casi ni le miraba el pasaporte (Peticiones Estándar).

El tamaño importaba, y los coches iban por unos carriles y los camiones por otros porque no pasaban los mismos controles un camión que un coche (los distintos órganos de gobierno de una petición según su tamaño (coste), impacto y prioridad).

No debemos olvidar que una frontera no es frontera sin el contrabando (peticiones que no se registran ni siguen el proceso formal establecido porque el peticionario llama directamente al analista funcional o al programador saltándose a los gestores de la demanda de cada lado, negocio y demanda, muchas veces por herencias pasadas de procesos informales pasados).

Independientemente de que para la ocasión habilitaran más carriles de los de un día normal (Planificación de la Demanda, ¿Gestión Proactiva?), el 31 de julio ya sabías que ibas a tener que hacer dos horas de cola sí o sí (picos de volatilidad de necesidades de desarrollo de las áreas de negocio).

Adicionalmente, existían circunstancias de excepción que condicionaban la rapidez del movimiento del flujo de personas y objetos. En Niveles de Alerta Antiterrorista el control del flujo de personas y objetos era más estricto para todo tipo de ciudadanos (Se ha consumido el 90% de la bolsa asignada para peticiones de desarrollo y todavía quedan 4 meses para terminar el ejercicio...).

Conclusión

Podemos concluir que debido al foco potencial de conflictos que han supuesto los pasos fronterizos, los gobiernos han conseguido después de muchos años de mejora continua, modelos de gobierno fronterizos diferenciados según el país de procedencia (Flujo de Peticiones según prioridad e impacto), donde las fronteras y responsabilidades de cada país están claramente definidas. La aparición de nuevas fronteras como el Brexit, es un nuevo reto porque obliga a establecer nuevos mecanismos para el flujo de personas y objetos (Cambios constante de las necesidades del negocio).

David Sarriugarte, Consultor Senior de Bip Iberia, https://www.businessintegrationpartners.com/

