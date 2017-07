Buenos días, me sorprende que en un diario de calibre como es El Economista, tenga en sus filas a periodistas que no sepan diferenciar entre radiológico y radioeléctrico. No pido que sean unos eruditos en materia de telecomunicación, sino que al utilizar palabras derivadas, las utilicen de forma correcta no confundiendo radiológico (tratamientos terapéuticos contra enfermedades como rayos X o rayos Gamma) con radioeléctrico (asignación de bandas de frecuencias por parte de un organismo para un determinado tipo de aplicación tecnológica como banda móvil, Wi-Fi o microondas).