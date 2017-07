Elon Musk hará un túnel para conectar Nueva York y Washington DC en media hora

Vaticina que también hará Los Ángeles - San Francisco y otro dentro de Texas

Godot, la tuneladora de The Boring Company. Foto: Archivo.

Elon Musk, CEO de Tesla, Hyperloop y de la tuneladora The Boring Company, ha afirmado este jueves en un mensaje en su cuenta de Twitter que ya tiene "aprobación verbal gubernamental" para construir un túnel desde Nueva York hasta Washington DC que, gracias a su tren Hyperloop, conecte ambas ciudades en 29 minutos pese a los casi 400 kilómetros que las separan.

El trayecto incluirá también a Filadelfia y Baltimore, dos ciudades importantes que están cercanas de la hipotética línea recta entre la capital política de la nación y la capital financiera. En todos los casos las paradas serán en el centro de las urbes y habrá "una docena o más" de ascensores de entrada y salida al subterráneo.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. ? Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017

Musk sólo ha detallado que el túnel estará hecho por The Boring Company, que a su vez ya está excavando en la ciudad de Los Ángeles para evitar los atascos. Precisamente un atasco que sufrió en diciembre en esta ciudad fue lo que le inspiró a crear la compañía que aspira a aprovechar el subsuelo de las grandes urbes para evitar retenciones y para conectar medias y largas distancias entre ciudades.

En esta línea, Musk ha respondido a un seguidor en Twitter que el sistema de túneles en Los Ángeles se irá construyendo a la par que el comprendido entre Nueva York y Los Ángeles. Pero no se conforma con eso: cree que después hará el trayecto entre Los Ángeles y San Francisco (unos 600 kilómetros) y uno dentro del propio estado de Texas. En el caso del 'estado de la estrella solitaria', sus principales ciudades forman un triángulo, con Dallas en la parte superior, Houston y San Antonio en los vértices inferiores, y Austin en uno de los lados del triángulo. El trayecto completo sumaría unos 1.100 kilómetros. Pero parece que no hay nada con lo que Musk no se atreva.

For sure. First set of tunnels are to alleviate greater LA urban congestion. Will start NY-DC in parallel. Then prob LA-SF and a TX loop. ? Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017

Sin embargo, dadas las reticencias de muchos tuiteros a creer afirmaciones sobre cuestiones tan complejas de llevar a la práctica y sin citar ningún organismo ni prueba del acuerdo, Musk se ha visto obligado a subrayar que "aún queda mucho trabajo por hacer para recibir la aprobación formal, pero soy optimista en que eso ocurrirá rápidamente".

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly ? Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017

