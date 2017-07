La autopsia de Miguel Blesa confirma que se suicidó disparándose en el pecho

De todas formas lo de Blesa, me refiero a sus chapuzas, chanchullos, charcos, no lo convierten en un monstruo. Un español medio en su situación, con sus posibilidades, haría no se si tanto como él pero no quedaría muy lejos (cuantos del consejo de administración de Caja Madrid se resistieron a las black?). En lugar de solo culpar a los individuos se deberían revisar nuestros valores éticos y los controles que tiene el sistema para prevenir este tipo de desmanes.