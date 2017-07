El declive de Blesa: de cobrar 3,5 millones a pedir ayuda a su hermano y no poner la calefacción

Una cría de hipopótamo está siendo grabada mientras juega entre la manada, el cachorro es simpático, como todos los cachorros, corre, salta, brinca y molesta a los adultos, … de repente se produce una refriega entre machos y la cría es herida de muerte por accidente y se tambalea con el vientre abierto …. mientras se rinde, la manada continúa como si nada, salvo su madre que no se aparta de ella acariciándola con el hocico hasta que finalmente cae …. es una imagen que hiere la sensibilidad de muchas personas. ¿Porqué?. Creo que es porque perciben la semejanza, si al vecino le pegan a uno no le duele, sólo podemos saber lo que ocurre en el otro observándonos a nosotros mismos, viendo lo que ocurre en nosotros y bajo la asunción de que existe semejanza. … y ¿somos capaces de ver esa semejanza?. No de explicarla, que es fácil de entender, el mismo fenotipo, semejanza fisiológica, dos ojos, cuatro extremidades, un corazón, el mismo sistema nervioso, …. misma estructura psicológica, miedo, placer, dolor, …. incluso semejanza de estructura social, ya que son mamíferos, crían a sus hijos como nosotros, viven en familias, manadas,...etc, no de explicar la semejanza lo cual es fácil, obvio, sino de percibirla directamente, porque si uno la ve de hecho, no como una teoría o una conclusión, lo cual significa ser sensible, tener relación, nace un profundo respeto por su vida, uno no tiene por “afición” matar criaturas indefensas, mientras más mejor, nace un profundo respeto, no un mero respeto mutuo que no es más que una mercancía, usted me deja hacer, yo le dejo hacer a usted y todo ese comercio, sino un sentimiento que es belleza porque no existe propósito, sino el sentir el valor en sí mismo del animal, de ese individuo, sin ningún deseo de tenerlo, poseerlo, atraparlo, cazarlo, de que sirva o no para algo…. es un sentimiento religioso, porque ¿qué es la obra de Dios sino la vida? Y ¿qué es entonces este profundo respeto, ese darse cuenta de ese milagro, ese percibir la vida, ese sentimiento de comunión, de relación, de belleza? … en todo caso ese matar por deleite es un gran desprecio por la obra de Dios, por la creación … Se necesita, sin embargo, cierta cualidad de inteligencia, cierta plasticidad en el cerebro, cierta sencillez, que las mentes atiborradas de lujos, placeres, satisfacciones, deleites, siempre compitiendo, siempre acumulando, … ya sabemos todo eso, son incapaces de desarrollar, … y la manera que este pobre hombre tuvo de acabar sus días, no deja de darnos la razón, enjuiciado, perseguido, arruinado y suicidado, … no es lo que suele pasarle a la gente inteligente… la mente inteligente, sencilla, ve claramente, inmediatamente, tanto la belleza, la compasión, la semejanza o lo que sea eso que hemos hablado como el veneno de toda esa basura en la que este hombre estaba enredado….