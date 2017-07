330 43

Nuvias es nombrado Oracle PartnerNetwork Platinum Level Partner

19/07/2017 - 11:25

Nuvias, empresa de distribución de valor añadido, ha logrado alcanzar en el día de hoy el Platinum partner status de Oracle PartnerNetwork (OPN). Con esta consideración, Oracle reconoce a Nuvias por su consolida experiencia en Oracle Communications Session Border Controller (SBC) y en las soluciones de Operations Monitoring. Este éxito viene a reforzar todas las actividades desarrolladas por el Grupo dentro de su Practice de Comunicaciones Unificadas (UC, por sus siglas en inglés), impulsadas desde la adquisición de SIPHON Networksa finales de 2016.

El SBC de Oracle Communications formará parte fundamental de la amplia gama de paquetes de soluciones integrales orientadas a los mercados de proveedores de servicio y resellers. Entre dichos paquetes nos encontramos: Nuvias SIP Trunking, Cloud Connector, Assured Trunk y Nuvias Hosted Unified Communications Package, integrado con la tecnología de nube de Broadsoft UC.

Nuvias implementará estas soluciones basadas en Oracle en toda la región EMEA, estableciendo un especial énfasis en DACH*, Benelux, Francia, Italia, España, los países nórdicos y Oriente Medio; y todo ello a través de los soportes operativos y de ventas regionales ya establecidos en el propio Grupo.

Oracle Communications permite a los Operadores de Red, Empresas y Digital Lifestyle Providers, innovar y adaptarse a la “NOW Economy” (a software-driven, cloud-enabled, digital business environment where communications enable strategic competitive advantage). Gracias a los SBC de Oracle Communications, los proveedores de servicio y las empresas incrementarán en un mayor grado de fiabilidad todas las conexiones propias de redes IP, desde la básica Voice over IP (VoIP) hasta la Voice over LTE y las aplicaciones multimedia avanzadas. De esta manera, se verán ampliadas las funciones de control, de soporte en protocolos y en las capacidades tanto de programación como de gestión de cualquier tipo de red IP.

“El mercado global UC está experimentando un continuo crecimiento y Nuvias dispone de una importante oportunidad para llevar los SBC de Oracle Communications a nuevos mercados de proveedores de servicio y empresas en toda la región de EMEA, donde cuenta con una red de canales establecida”, comentó Carl DCosta, Vice President of Worldwide Alliances and Channels for Oracle Communications. “Tras haber establecido una sólida relación con SIPHON en el Reino Unido, estamos seguros de que Nuvias podrá ofrecer las mismas soluciones y el mismo nivel de soporte en toda la región EMEA”.

“Oracle Communications es un componente importante dentro de nuestras actividades de Comunicaciones Unificadas y junto a otros productos de proveedores líderes con los que actualmente contamos, nos permite ofrecer al canal soluciones integrales de una mayor calidad”, comentó Steve Harris, EVP, Unified Communications en Nuvias (antiguo Director Gerente de SIPHON). “Con nuestra experiencia en la prestación de servicios profesionales a los distribuidores de SBC de Oracle Communications, nos encontramos ahora en una sólida posición para ofrecer un mejor paquete de productos y servicios a los partners del canal en toda la región de EMEA, incluyendo a los actuales y futuros proveedores de servicios”.

Con su categoría Platinum, Nuvias recibe el más alto grado de compromiso y recursos disponibles dentro los partners de OPN. Asimismo, los miembros Platinum reciben soporte exclusivo y virtual para la gestión de cuentas con el propósito de crear planes de desarrollo conjuntos y ayudar a ampliar las áreas de especialización y las oportunidades de negocio. Entre las ventajas adicionales, se incluyen la inserción en el OPN Solutions Catalog, una integración de aplicación gratuita validada por Oracle, oportunidades conjuntas de ventas y marketing, formación con precios especiales y mucho más. Si desea obtener más información acerca de las ventajas e hacerse OPN Platinum level partner, visite: http://www.oracle.com/us/partnerships/index.htm

Acerca de Nuvias Group

Nuvias Group es la empresa de distribución de valor añadido para toda la región de EMEA que está redefiniendo la distribución internacional y especializada en informática. Nuvias Group ha creado una plataforma para entregar una propuesta de alto valor, orientada al servicio y con numerosas soluciones en la región de EMEA. Gracias a ella, las comunidades de socios y proveedores pueden ofrecer una excepcional asistencia empresarial a sus clientes y establecer nuevas cotas de éxito en el canal.

El grupo está formado hoy en día por Wick Hill, un distribuidor premiado de valor añadido especializado en seguridad; Zycko, un distribuidor premiado centrado en redes avanzadas en la región de EMEA; y SIPHON Networks, un integrador premiado de soluciones para comunicaciones unificadas y tecnología para el canal. Las tres empresas cuentan con experiencia probada en la distribución de soluciones tecnológicas innovadoras de proveedores de primera clase y el crecimiento de mercado de socios de ventas y clientes. El grupo cuenta con 21 oficinas regionales en EMEA y trabaja con otros países a través de esas oficinas. Su volumen de negocio sobrepasa los 350 millones de USD.

About Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) is Oracle´s partner program that provides partners with a differentiated advantage to develop, sell and implement Oracle solutions. OPN offers resources to train and support specialized knowledge of Oracle’s products and solutions and has evolved to recognize Oracle’s growing product portfolio, partner base and business opportunity. Key to the latest enhancements to OPN is the ability for partners to be recognized and rewarded for their investment in Oracle Cloud. Partners engaging with Oracle will be able to differentiate their Oracle Cloud expertise and success with customers through the OPN Cloud program – an innovative program that complements existing OPN program levels with tiers of recognition and progressive benefits for partners working with Oracle Cloud. To find out more visit: http://www.oracle.com/partners.

* DACH: Alemania, Suiza y Austria.

