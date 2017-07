Alemania: gobiernos y empresas se unen para luchar contra la desaparición del diésel

Al comentario 2, tengo un Prius Híbrido desde hace diez años, le he hecho 300000 km y no le he tocado ni la batería, que, cuesta poco más de lo que cuesta un turbo de un diesel instalada nueva en el coche.



Supongo que usted será de los que se dedican a bloguear para determinadas empresas.



Haga el favor de no confundir a la gente y preocúpese por el medio ambiente y por la gente que muere de cáncer por la emisión de gases nocivos a la atmósfera.



Si no saben fabricar otros motores que los diésel, es porque saben que a repuestos se hinchan!