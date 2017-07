Tráfico convocará 100 plazas para que militares mayores de 45 años ejerzan de examinadores

El gobierno está que se sale de felicidad porque cree haber matado dos pájaros de un tiro: Contrató un colectivo de soldados que firmaron por unos 1200€ al mes (multiplicados por 2 y 3 si salían a misiones en el extranjero) que finalizaba al cumplir los 45 años con una paga de 600, compatible con un trabajo. Pero ahora los que cumplen 45 le han puesto una demanda colectiva porque no les gusta el trato...y casualmente tenemos la huelga de examinadores...Pues nada, nada, les formamos en 3 meses y les hacemos del gremio y nos quitamos 2 problemas de encima...¿Pero han pensado que los examinadores son funcionarios C1 y C2 que han pasado por una oposición y que estos ex-soldados, además de muy muy probable que no alcancen el mínimo de conocimientos técnicos, no son funcionarios y ponerles a dedo es una ilegalidad manifiesta, tan manifiesta que podría considerarse cohecho? Yo a veces alucino con los políticos...