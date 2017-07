Julián Núñez (Seopan): "El Gobierno debe extender el plan de carreteras a otras infraestructuras"

Hay que dar carnaza a la mafia del cemento. Vuelven las obras faraónicas con presupuestos que se triplican a lo largo de su ejecución, modificado tras modificado en una sucesión infinita para dar de comer a tanto corrupto y sacamentecas. Mientras no exista una Autoridad Independiente del Gobierno que fiscalice y haga un seguimiento detallado de las obras, para mi esto es un nido de corrupción Y no me convencerán de lo contrario jamás. Conozco el tema de que va.