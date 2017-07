La patronal del butano pide liberalizar el precio de la bombona de 12,5 kilos

Reclaman a la CNMC que reinvindique ante el Gobierno la apertura del sector

El precio de la bombona de butano sube a partir de este martes un 5% hasta los 14,88 euros, tal y como adelantó elEconomista, y permitirá recuperar las pérdidas acumuladas a lo largo del año. Por este motivo, el nuevo director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo, Santiago Pérez, ha aprovechado -en una entrevista con este diario- para reclamar la liberalización del sector.

"Hay que dejar el precio libre y eso hará que la competencia fluya y que sea más competitivo de lo que lo es actualmente", indica el directivo, que considera que "el sector lo tiene muy claro y no entendemos por qué no se ha liberalizado porque no hay barreras de entrada, sólo hay que dejar el precio libre".

Situación anacrónica

"España se ha quedado como único ejemplo de país con precio regulado, algo anacrónico y absurdo", añade el director de esta patronal que explicó que en estos momentos los consumidores de las tradicionales bombonas abarcan a clientes con todo tipo de poder adquisitivo y no se trata ya sólo de la energía de los desfavorecidos. De hecho, explica, "hay botellas que se venden para calienta patios que no tienen necesidad de tener un precio regulado" como las que se utilizaron el año pasado en muchos negocios de terrazas con importantes márgenes, mientras las compañías se veían forzadas a venderlas a pérdidas. "Ahora cuando hay que pagar las indemnizaciones por haber vendido a pérdidas, lo pagamos todos los contribuyentes. No tiene mucho sentido", reflexiona el directivo.

"La señal de precios es tan fuerte que no existe liberalización. Eso no es desregular un sector, lo es permitir que el precio sea libre", por eso considera que "es muy difícil crecer en un mercado cuando un competidor está obligado a vender a precio regulado y a pérdidas, algún margen podrán sacar en determinadas zonas pero en otras no es fácil".

Santiago Pérez además se ha propuesto reabrir el debate sobre esta situación y por ese motivo, desveló que "ya es momento, vamos a pedirle a la CNMC ayuda para plantear al Gobierno la necesidad de liberalización". En su opinión, "el espíritu claro de la Ley de hidrocarburos es que los precios van a ser libres y si miras la excepcionalidad para impedir que se den condiciones de competencia no estás siguiendo este espíritu, me parece grave que no se dé una vuelta".

A lo largo de estos años, "hasta la CNMC se ha aburrido de hacer escritos diciendo que se debe liberalizar y el propio sector, pero como soy nuevo en este cargo vengo con energías renovadas. Razones hay más que suficientes".

En España hay unas ventas de 1,440 millones de toneladas de gases licuados de petróleo. De envasado han sido 880.000 toneladas - unos 70 millones de bombonas de 12,5 kilos- y el número de clientes puede rondar los 7-8 millones. Engranel, las ventas ascienden a 530.000 toneladas y en autogas un total de 47.000 toneladas en las 557 estaciones que ya disponen de este servicio y que el sector espera que lleguen a los 2.000 puntos en el año 2020.

