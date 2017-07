Netflix pulveriza las expectativas al ganar 5,2 millones de nuevos suscriptores en el segundo trimestre

El beneficio neto se disparó un 61%, hasta los 65,6 millones de dólares

Las acciones se dispararon más de un 10% en el after hours

Netflix, la compañía de televisión a la carta por Internet, ha sorprendido positivamente este lunes en la presentación de resultados del segundo trimestre del año con unas cifras de suscriptores muy superiores a lo previsto.

La empresa ha acumulado unos ingresos de 2.785 millones de dólares, mientras que el consenso de mercado estimaba 2.770 millones de dólares y la compañía vaticinó que alcanzarían los 2.755 millones. En el mismo periodo de 2016, los ingresos ascendieron a 2.105 millones de dólares.

En cuanto al beneficio por acción, la empresa ha logrado unas ganancias de 0,15 dólares dólares por título, cuando el consenso estimaba 0,16 dólares y la propia compañía auguró en abril que serían de 0,15 dólares. En el segundo trimestre de 2016 la cifra fue de 0,09 dólares por acción. El beneficio neto ascendió a 65,6 millones frente a los 40,7 millones logrados el pasado año, un 61% más que el año pasado.

En el primer trimestre del año, las ganancias se situaron en 0,4 dólares por acción con unos ingresos de 2.600 millones. En aquel entonces, los ingresos crecieron un 34,7% con respecto al primer trimestre de 2016.

El CEO de Netflix, Reed Hastings, había advertido de que el segundo trimestre suele ser de resultados "ajustados" para la compañía. De hecho, durante los últimos años acostumbra a ser el peor periodo del año para la empresa.

En lo que va de año, la compañía ha aumentado un 30% su valor bursátil, con 69.400 millones de capitalización actualmente. En el segundo trimestre, sin embargo, sus acciones subieron tan sólo un 1,7%. Este lunes, la distribuidora de contenidos ha crecido un 0,36% durante la jornada bursátil ordinaria, hasta cerrar en 161,7 dólares. Durante los primeros minutos tras conocerse los resultados, Netflix superó el récord intradía al alcanzar los 179 dólares por título y finalizó la jornada del after hours con avances de más del 10%.

Usuarios

Al concluir el primer trimestre, Netflix contaba con 50,8 millones de suscriptores en Estados Unidos, a lo que ha sumado 1,1 millones en este segundo trimestre, mientras que el consenso del mercado esperaba 630.000 nuevos usuarios en este periodo. El año pasado, Netflix sumó 162.000 usuarios en EEUU en este mismo trimestre.

Más estadísticas en Statista

A nivel mundial, el mercado esperaba que se sumaran 2,6 millones de usuarios en el segundo cuarto del año, aunque finalmente se ha situado en el doble, 5,2 millones. En el mismo periodo de 2016, decepcionó las previsiones sumando 1,52 millones de suscriptores. En total, Netflix tiene 104 millones de usuarios a nivel mundial.

Estas espectaculares cifras de crecimiento no dan muestras de que se aproxime el momento de la saturación del mercado, pese a que concurren también otros rivales como Amazon Prime Video en el mismo sector.

Cambios en el segundo trimestre

Durante el segundo trimestre, Netflix ha hecho algunos cambios menores en su interfaz de usuario, como modificar el sistema de valoración del contenido, que ya no consiste en una calificación de 1 a 5 estrellas sino en un simple 'Me gusta' o 'No me gusta'.

En este trimestre, la compañía ha estado impulsada por el estreno de temporadas como House of Cards y Orange is the new black, la tercera de la comedia Unbreakable Kimmy Schmidt y el estreno de la serie Glow. Además, puso en marcha su propia versión de los libros de 'Elige tu propia aventura', con el estreno de El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico. De hecho, como indica la propia empresa en su presentación de resultados, en este trimestre ha estrenado 14 nuevas temporadas de series originales de Netflix, 13 comedias, seis documentales, dos series documentales, nueve películas y siete series infantiles.

Las series distribuidas por Netflix suman 91 nominaciones a los Emmy de este año, prácticamente duplicando las 54 que logró en 2016. Desde el año 2013, la producción de la compañía acumula 219 nominaciones a estos galardones, los referentes en cuanto a series en EEUU y en el planeta.

Más estadísticas en Statista

Sin embargo, Netflix podría verse perjudicada por la medida aprobada recientemente por la Unión Europea, que impedirá que imponga bloqueos geográficos a sus usuarios dentro del territorio europeo. La medida entrará en vigor en el primer trimestre de 2018. Además, las autoridades europeas negocian el exigir a esta plataforma que ofrezcan al menos un 30% de contenido europeo en su catálogo. Tampoco le favorecerá la incursión de Youtube en la producción de shows propios que se emitirán en abierto, algo a lo que también se ha sumado Facebook.

Previsiones para el tercer trimestre

Netflix ha augurado que en el tercer trimestre obtendrá 2.969 millones de dólares de ingresos, con un beneficio de 0,32 dólares por acción y un beneficio neto de 143 millones de dólares. Vaticinan que sumarán 750.000 nuevos suscriptores en territorio estadounidense y 3,65 millones en el resto del planeta. En este sentido, auguran que el mercado internacional les otorgará ganancias por primera vez en el conjunto del año 2017.

En cuanto a contenidos, de cara al tercer trimestre destaca el estreno de la superheroica The Defenders, que agrupa a varios de los héroes de Marvel que ya han contado con sus propias series en esta plataforma, como Daredevil, o la comedia Friends from college, que repasa las relaciones entre antiguos compañeros de universidad cuando están alcanzando la cuarentena.

