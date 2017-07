El crimen organizado roba coches en México y los vende en Europa

El aumento de sustracciones cuesta más de 2.500 millones a aseguradoras

En México suena el teléfono desde algún país del continente europeo, asiático o africano, la voz del otro lado pide un vehículo de condiciones específicas. De inmediato, un delincuente se alista para despojar a una persona de su automóvil para después enviarlo por contenedor del otro lado del Atlántico.

El crimen organizado está involucrado. Es toda una red de personas que participan en el tráfico de vehículos. Primero, una célula delictiva se encarga de robar los autos por pedido, puede ser un Porsche, Mercedes-Benz, incluso un Volkswagen, un Nissan o una cabina de camión, según sea la solicitud.

Mario Crosswell Arenas, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), asegura a elEconomista que una vez que los delincuentes tienen el vehículo, otra banda de criminales se encarga de alterar su número de serie con una máquina a través de golpeteo, para que sea difícil identificar un automóvil cuando fue robado. Por esta razón sólo personas especializadas podrían darse cuenta de que los números fueron modificados. Crosswell explica que los automóviles tienen un número de serie compuesto por 17 dígitos. Cada número tiene un significado, los primeros indican el país de origen y la marca. Pero los ocho últimos indican la planta de producción en la que fue manufacturado. Son esos los que ocupan al crimen organizado. De acuerdo con OCRA, cuatro de cada 10 automóviles robados son alterados por el crimen organizado para ocultar su verdadera identidad. Una vez que cambiaron el número de serie, otra persona lo traslada a una nueva entidad para tramitarle nuevas placas a nombre de un tercero. En tanto, otra persona se encarga comercializarlo.

"Se trata de bandas organizadas que roban aquí y venden allá. Tienen personas que se encargan de remarcar los carros (coches), de trasladarlos a otro lugar, otros se encargan de tramitar las placas y otros de comercializarlo. Muchas veces no se conocen entre ellos. Aquí el jefe de ese cártel no es tan conocido", señaló Crosswell. Así es cómo automóviles robados en México aparecen circulando en Rusia, Alemania, Francia, Praga y Finlandia. El movimiento ha sido detectado a través de un convenio de colaboración entre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

¿Cómo salen de México?

A finales de 1998, la Interpol investigaba un caso de 114 autos que fueron robados en México y aparecieron en París. "La investigación arrojó que dichos vehículos salieron legalmente de México con permisos de exportación. Aduanas no lo checa, ni lo checó. Había de todo, pero 40 eran Volkswagen Sedan del año que se estaban comercializando en lotes", afirma Crosswell. Una de las personas que compró uno de los automóviles en el lote lo llevó a una agencia de Volkswagen en donde se dieron cuenta de que el número de serie correspondía a un vehículo fabricado en México. Para asegurarse, llamaron a la planta de VW de México donde les confirmaron que sí se había manufacturado en el país. A su vez, se comunicaron con OCRA, en donde les dijeron que dicho automotor tenía reporte de robo. "Fue tal impacto que mandamos un perito a Francia para verificar el hecho. Desde allá me confirmaron que efectivamente se trataba de un automóvil mexicano. A ese carro, en París, le quitaban el techo, le ponían una capota y se volvían de colección. Si aquí valía 40.000 pesos (2.000 euros) allá valían 60.000 o 70.000 (3.000 o 3.500 euros) entonces era atractivo para el mercado", detalla Crosswell.

De acuerdo con datos de la OCRA, dichos automóviles fueron robados en la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. Después, los trasladaron al puerto del estado de Veracruz de donde los remarcaron y los trasladaron al Puerto de Havre, en Francia. Los 114 vehículos contaban con permiso de exportación, por eso lograron llegar al continente europeo. Interpol detuvo a una banda de delincuentes mexicanos, asiáticos y franceses. "Ha sido tradicional que la aduanas no se involucran en la verificación de esos contenedores. No ve como un asunto prioritario tener que revisarlos cuando ya existen escaneadoras en las que no es necesario abrir el contenedor. Todo tiene que ver con la falta de voluntad", diceo Crosswell.

Por su parte, Alberto Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (Amsiria) señala que la puerta de salida de estos vehículos son las aduanas pues es ahí donde se valen de documentación apócrifa que sustentan para sacarlos a través de contenedores. En cada contenedor caben entre tres y cuatro vehículos. Y los envían por lo menos dos veces a la semana. "Vemos corrupción al interior de las aduanas, pues todo tendría que ser inspeccionado y documentado, pero no es así. En las aduanas existe un semáforo que tendría que hacer la inspección, pero causalmente a todos les toca verde y así es como liberan los contenedores. Alguien es quien controla el semáforo", afirma Rivera.

En lo que va de 2017, la Amsiria tiene identificada la salida de más de 50 vehículos, asegurados y no, por los Puertos de Veracruz y por el Puerto de Lázaro Cárdenas, a través de contenedores, rumbo a otros continentes. El año pasado, Amsiria detectó la salida de 395 automóviles. Pero este año la cifra podría incrementar hasta 50% con respecto al 2016. "Apenas se los robaban y ya estábamos calculando que entre cuatro y seis días después del robo ya los estaban embarcando. Cada célula delictiva tiene su pequeña participación en esta red", añade Rivera.

Aumenta el robo

Por su parte, Recaredo Arias, presidente de la AMIS detalló que los automóviles robados salen del país por Tamaulipas y Veracruz en contenedores. Estos estados se ubican entre las nueve entidades donde ocurre más del 80% de los robos de vehículos con violencia. "Con Estados Unidos y Centroamérica también tenemos buena coordinación para localizar vehículos robados, pero básicamente encontramos que en países de Europa y Medio Oriente es donde aparecen, pues son vendidos para su uso cotidiano", detalla Arias.

En México se registró el robo de 21,135 vehículos durante los primeros tres meses del 2017, lo cual significó un incremento del 33,2% con respecto al mismo periodo de 2016, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Los robos registrados en el primer trimestre del año representa el número más alto desde 2011 cuando se registró el robo de 21.000 automóviles. Pero, en casi un año, entre abril de 2016 y marzo de 2017 se registró un alza de 21,3% en el robo de autos con un total de 76.344 incidencias.

El Tsuru, de la armadora Nissan, es el automóvil más robado en México, pues seis de cada 10 automóviles robados son de la marca japonesa. En segundo lugar se encuentra la Pick-up también de Nissan, con 3.085 robos en el primer trimestre. La marca Versa ocupa el tercer lugar con 2.593 unidades.

Sin embargo, los porcentajes de recuperación de automóviles a nivel nacional disminuyó, al pasar del 45 al 37% entre abril del 2016 y marzo del 2017. Es decir, cayó a su nivel más bajo desde, al menos, 2005. A nivel nacional más de 80% de los robos con violencia ocurren en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León. Al respecto, los municipios considerados como los más peligrosos son Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Nezahualcóyotl, Guadalajara y Zapopan, en Jalisco destacan como los lugares más peligrosos.

Preocupación de los seguros

Recaredo Arias, director de la AMIS, señala que el incremento en el robo de autos obedece a los cambios de gobierno que ocurrieron el año pasado en cerca de nueve estados del país. Aseguró que desde el inicio de los periodos electorales se vio distraída la acción de las policías. En México, el sector asegurador desembolsa 8.300 millones de pesos (unos 412 millones de euros) por el pago de vehículos robados. Mientras que los pagos de responsabilidad civil alcanzan 17.700 millones de pesos (880 millones de euros) y por comisiones 25.900 millones de pesos (1.280 millones de euros), según AMIS. Moody's prevé que si continúa una tendencia al alza en el robo de automóviles, el aumento en las reclamaciones elevará el índice de pérdidas de la industria de seguros de automóviles y erosionará la rentabilidad de las aseguradoras a un crédito negativo.

"El robo de autos disminuyó considerablemente entre 2012 y 2015 y el reciente incremento representa una amenaza significativa para la ya modesta rentabilidad del sector. Es una tendencia adversa para las aseguradoras, muchas de las cuales ya están pagando más en reclamos de lo que están cobrando en primas", dijo la calificadora en un análisis. Por su parte, Francisco Urióstegui, analista de Moody's, estima que las incidencias registradas en el primer trimestre del año en cuanto a robo de vehículos continuarán durante el segundo trimestre del 2017, lo cual afectará las ganancias del primer semestre y serán los clientes quienes terminarían pagando más debido a la caída en la tasa de recuperación de los vehículos.

"Los automóviles robados encontrados fuera de México no los ha detectado el país en el que aparecen, sino Interpol, gracias a la base de datos que comparte OCRA. En esta base se registran los reportes de robo de automóviles asegurados, el 92% de los incidentes se sube en las primeras 24 horas", detalla Mario Crosswell.

Cabinas de camiones a África

En octubre del 2016, Mario Vela, presidente de la AMIS, informó de que tractocamiones (cabinas de camión) robados en el corredor que va de Veracruz a la frontera de México con Estados Unidos después aparecen en África. Explicó que, sin duda, se trata del crimen organizado.

"Lo tienen bien armado, se roban el tractocamión y son vehículos que tienen una estructura como Legos, les cambian la cabina y siguen teniendo el mismo chasis, pero ya no es el mismo camión", detalló.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el primer trimestre del 2017, la incidencia delictiva tuvo un incremento del 19,1% comparada con el mismo trimestre del año anterior.

El robo con violencia a transportistas en México tuvo un incremento del 65,9%, en el mismo periodo, mientras que el robo con violencia y sin violencia a camiones de carga en carreteras tuvieron incrementos del 139, 2% y 153% respectivamente.

Registro de vehículos

En México existen entre 36 y 38 millones de vehículos, de todo tipo, motos, camiones, equipo pesado y automóviles. Sólo 12,3 millones están asegurados. Para Crosswell, si hubiera un Registro Público Vehicular (Repuve) eficiente, gratuito, oportuno y ágil que subiera el reporte de robo o las bajas, el despojo de automóviles disminuiría hasta 50%.

Este experto asegura que lo ideal es que existiera un sistema nacional de seguridad que tuviera el registro de todas las placas de los automóviles que circulan en México, "con tecnología y con información se combate el robo de autos. El problema es la falta de voluntad política", puntualiza.

