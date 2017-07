Un tercio de las gasolineras sin empleados tendrán que adaptarse para la nueva normativa de seguridad

Yo llego a una gasolinera, salgo, abro la portezuela del deposito y espero 5 minutos, si nadie me atiende, me voy a otra.



Ademas del abusivo precio que pagamos, el mas alto de europa en relacion salario/precio, encima me tengo que servir yo.



Si se les obligara a contratar trabajadores, bajaria en muchos miles el paro.



NO A LAS GASOLINERAS DE AUTO SERVICIO.