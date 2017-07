Bruselas defiende la liquidación del Banco Popular y se prepara para una avalancha de pleitos

Al 11 ... pues no estoy desacuerdo con lo que dices... Yo apoyo las denuncias a la ex cúpula PERO eso de que santander os tiene que INDEMNIZAR no lo creo... que se hagan cálculos con la fuga la des capitalización y que SE SIMULE como hubiese proseguido si Santander no hubiese actuado, pq señores seamos realistas Popular caía a PLOMO MILES DE MILLONES EN DEPÓSITOS que abandonaban el barco como ratas de sentina, el popular se estaba quedando seco y hubiese seguido secándose todavía más hasta que la gente se hubiese topado con un tío en la ventanilla que no sabría que decirles a la hora de sacar fondos pq no tenían pasta.. por lo que se ve pagar ese descalabro tiene un número vaya si lo tiene 18000 millones que ha PUESTO EL SANTANDER también he de decirlo que han sacado parte de mi bolsillo (yo he acudido a la ampliación) el banco en bolsa valía unos esmirriados 2000 millones y cayendo a plomo con 3000 millones de perdidas en sus cuentas... más que su valor en bolsa, se necesitaba YA de forma INMEDIATA dinero para dar salida a la gente que huía de popular (Santander corto esa tendencia) no había tiempo para vender o malvender nada ... no había dinero era una situación compleja que se agravaba ya no en queda hora sino a cada segundo, se os dio la información MAL pq los anteriores gestores de popular eran unas RATAS pero de eso no tiene culpa el Santander y hay que denunciarlo... El Popular en 1 semana más hubiese aumentado miles de millones su factura pq había millones de euros saliendo del banco por clientes asustados, millones que no tenían de donde sacarlos... todo lo depositado en ese banco pasa a estar CONTRA EL pq son fondos que han de pagarse el fondo de garantia les hubiese compensado pero después ese dinero se va a tener que recuperar en una liquidación acelerada y seguramente a precio de derribo en un previsible desguace del banco... Al final eso no paso y lo compro Santander... de cualquier forma los ACCIONISTAS DEL POPULAR LO PERDIERON TODO... si cierto es que los que fueron engañados en las ampliaciones con los cantos de sirena que todo iba supermegachachi en el banco, bien que hacen en denunciarlos pero no me cabe duda alguna que al Santander esta operación la ha pagado a un precio justo hacerse cargo de este banco que requería 18000 millones puede que más y que NADIE los tenía ojo que si no los pillaban ellos compensar a esos clientes que lo han perdido todo ... compensarlos en fondo de garantía hubiese salido caro a España....... Se ha pagado un justo precio por el Popular... y esos 5000 millones y los 10.000 millones a lo mejor pillan de la inmobiliaria aunque los restáramos nos saldría que el Santander ha pagado de 3000 a 5000 millones.. por el banco... es más que justo..