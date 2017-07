Bruselas defiende la liquidación del Banco Popular y se prepara para una avalancha de pleitos

Y quien de ellos iba a pagar al CLIENTE MUNDANO que tenía 10.000 euros en cuenta y la nómina.. por qué este tipo de clientes, no juega con su dinero solamente es un depositante más, si el banco estaba en quiebra este PASA A DEBER A ESTE TIPO DE CLIENTES... que bien seguro que había muchos y el dinero no crece en los arboles señores hay solo 2 opciones declarar quiebra y estos pobres tendrían que ir al Fondo de Garantía o liquidar el banco o bien venderlo que es por lo que se opto finalmente.



Devolver al Santander los 18000 millones (si no son más) que ha puesto para SANEAR y volver a tener liquidez para que PERICO DE LOS PALOTES pudiese sacar su nómina de 1000 euros y Jose María pudiese liquidar su fondo a plazo fijo y comprar con esos ahorrillos su coche u bien callaos de una vez.. que siento mucho los que has a pasado pero ya hay algunos que merodean por los foros que meten peste ... todos los que jugamos con acciones nos podemos arruinar y yo no soy la excepción.. pero bien seguro que me lo tomaba con mucha más gallardía que vosotros... y obviamente denunciaría.. pero no creo que tirase piedras por los foros como hacéis vosotros..