Aumentan en un 50% las matrículas en academias para preparar oposiciones

Y sigamos siendo el único país del mundo donde se selecciona a los funcionarios por oposiciones. ¿Seleccionamos ejecutivos de éxito? ¡No! ¿Personas con experiencia? ¡No! ¿Gente que conozca el sector? ¡No! Nosotros somos más sabios que el mundo entero. Mejor lo seleccionamos entre niñatos que no han trabajado en su vida, ni tienen ni idea de nada, sólo porque papi y mami les mantienen en casa sin hacer nada útil durante varios años estudiando memeces. Somos un país solidario y seleccionamos a lo peor del sistema, a gente que no ha sido capaz de encontrar trabajo en el sector privado. Y encima, como nos sobra el dinero vamos a retribuirlos mejor que en el sector privado y a ser el único país del mundo en el que tienen el puesto de trabajo blindado de por vida.



Algún día se hará un estudio de lo que supone para el país mantener millones de personas estudiando oposiciones sin hacer nada útil, y lo que cuesta al país tener fracasados sin experiencia como funcionarios. No me extrañaría nada que el coste fuese superior al 10% del PIB.