¿Acudió a la ampliación? Espere a la 'letra pequeña' de la oferta de bonos

Como reconoce Financial Times en su artículo de hoy El "impacto" es tan nimio para Santander que supone, de acudir todos, que paga 6 millones al año (1%), cobra 20 millones en comisiones porque se han de quedar con sus posiciones en el Banco y se obligan a no iniciar acciones contra el Banco por el resto de sus acciones. Para el Santander nimio, para el accionista un 1% de la nimia parte (la ampliación) de su inversión y cerrarse las puerta para unirse a las demandas ganadoras cuando las haya. En cuanto al valor del bono en el mercado secundario ¿quien querrá un bono cuyo pago de nominal queda exclusivamente al arbitrio de quien lo tiene que pagar? Desde luego, si me lo comprases a mí, sé cuando lo amortizaría: NUNCA (y Ana "la falciani" no creo que sea menos interesada que yo.