El sector turístico urge al Gobierno a regular los alojamientos urbanos

El sector "turístico " que es? Yo como propietario de un piso puesto en alquiler y como usuario de los mismos , ¿ Soy sector turístico? Cumplo con mi obligación de pagar impuestos. Cumple el resto del sector.? Esta campaña me recuerda la que hubo con tra Ryanair. Todo era malo y terrible. No comprendemos que hay familias que no pueden permitirse ir a un hotel. Que hay gente que prefiere estar en pisos y se siente más libre así ? Hay negocio para todos