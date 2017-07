Disney siente la Fuerza: presenta el parque de atracciones de Star Wars

Walt Disney ofreció a los fans el primer vistazo tridimensional de las nuevas tierras de 'Star Wars' que está construyendo en Florida y California, y que incluyen montañas escarpadas, una cantina abovedada de metal y un bosque lleno de rebeldes conspirando.

Disney presentó los modelos en un adelanto de la D23 Expo, un evento bienal de tres días para fans que comienza este viernes en Anaheim, California. "Es la tierra más ambiciosa que construimos hasta la fecha", dijo el jueves en la presentación Bob Chapek, presidente de la división de parques de Disney.

Los proyectos forman parte de un nuevo énfasis en la inversión en los parques. El año pasado, la empresa abrió su primer resort en China Continental, el Disney Shanghai Resort, de 5,500 millones de dólares. Luego llegaron las tierras de 'Avatar' en Orlando, Florida, y una versión reformada de su 'Tower of Terror' al estilo de 'Guardianes de la Galaxia' en California. Se planean más inversiones, entre ellas tierras de 'Toy Story' en Orlando y Shanghái.

La empresa de entretenimiento más grande del mundo anunció sus planes para 'Star Wars' en la exposición hace dos años. Con un costo de cerca de 1,000 millones de dólares por lugar, vendrán con una simulación de paseo en la nave espacial Millennium Falcon y una atracción que pone a los visitantes en el medio de una batalla entre la malvada First Order y la Resistencia.

Se anticipa que abran en 2019 en Disney's Hollywood Studios en Orlando y en el primer parque de la empresa, Disneyland, en Anaheim.

