La justicia europea rebaja a tres millones la multa a España por el retraso en la reforma de la estiba

Los lacayos de siempre intentando desviar la atención.



La multa no es porque los estibadores defendieran sus derechos, y estos meses lucharan como no hacen otros trabajadores y así nos va.



La multa es porque el gobierno y su partido, con mayoría absoluta, no introdujo los cambios que le exigía la U.E. y durante 3 años se los estuvo tocando... porque había elecciones en ciernes y no le convenía.



Que la paguen los políticos y los funcionarios venales que se tocaron las narices para servir al partido.



Y dejad de atacar a unos trabajadores españoles que han tenido la dignidad que otros no tienen, serviles.



Ahora, poco a poco, con la "liberalizacion" empezarán a venir trabajadores chinos a los que los fondos que han comprado las portuarias pagarán con un cuenco de arroz.



Los palanganeros ya podréis ser felices al modo español: igualar por abajo. Que todo el mundo esté igual o peor que yo.