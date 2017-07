Sacyr ignora el 'Brexit' y entra en Reino Unido para crecer en concesiones

Llevo años fuera de españa. Concretamente en estados unidos ahora mismo. Y esta noticia viene a corroborar lo gilipuertas que son muchos con esa cantinela de que ahora las empresas se van a ir de UK. Que yo sepa spain es de la union europea y sus empresas se largan a china, asi que ya me diran la importancia de estar o no en la des... union.



Y ya vemos lo que han tardado estos en irse para inglaterra. Yo siempre he dicho que volveria a europa a tratar de montarme por mi cuenta y el lugar mas indicado me parace UK.



Por ciero, mucho crecer al tres por ciento pero las facturas tales como las de la luz crecen un 400 por ciento en cuatro años. Y que curioso que mi sueldo aqui sea casi cuatro veces el de españa