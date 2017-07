El Ministerio de Agricultura aprueba los 12 primeros cavas de paraje calificado

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado los 12 primeros parajes calificados de cava, ha anunciado este miércoles la ministra, Isabel García Tejerina.

"Supone un paso más en la revalorización de un vino español ya excelente", ha defendido Tejerina en el acto de entrega de los Premios Excelencia Cava, organizados por el Consejo Regulador del Cava en el Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

En concreto, los 12 primeros parajes calificados son Vinyes de Can Martí, Turó d'en Mota, Serral del Vell, Vallcirera, La Capella, Can Sala, La Pleta, El Tros Nou, La Fideuera, Can Prats, Port de Jui y Terroja.

La ministra ha detallado que los 12 parajes se aprobaron por orden ministerial que ella misma firmó a principios de julio, y que próximamente aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta nueva categoría de vino espumoso Cava de Paraje Calificado, que fue propuesta por el Consejo Regulador, es un nuevo distintivo que fija requisitos, características y controles de calidad que acreditan la excelencia del producto.

