'elEconomista.es' supera su récord con 11 millones de usuarios únicos

El diario de Ecoprensa se consolida como el líder de la prensa económica

elEconomista.es sigue imparable y se consolida como líder de la prensa económica, tanto en España como en todo el mundo. Fruto del buen hacer de su equipo y la calidad de sus contenidos, el diario de Ecoprensa ha batido su propio récord de audiencia en el último mes de mayo. El gigante naranja ha sumado 10.994.336 usuarios únicos o diferentes en todo el mundo, según los últimos datos publicados por el medidor homologado ComScore. La cifra, la mayor que ha registrado la publicación en su historia, arroja un crecimiento de un 13% (1,26 millones usuarios) con respecto al mes de abril de este mismo año y viene a demostrar el fuerte avance de este medio independiente en un ecosistema de grandes grupos.

Los casi 11 millones de visitantes únicos que sumó el diario en mayo accedieron a los distintos contenidos de la web de Ecoprensa a través de sus ordenadores, móviles y tabletas desde América y España. En el Nuevo Continente, elEconomista.es tiene una presencia creciente, mientras que en nuestro país gana por goleada a sus principales competidores: ExpansiónSites y el diario Cinco Días, que actualmente está alojado en el dominio de El País Economía.

En concreto, elEconomista.es sumó 7.439.671 visitantes únicos en España frente a los 6.208.464 registrados por el diario económico de Unidad Editorial, según recogen los últimos datos de audiencia multiplataforma publicados por ComScore. Los más de 1,23 millones de usuarios que separan a ExpansionSites del diario naranja consolidan a éste último en los primeros puestos del ranking de la prensa nacional, codeándose con gigantes generalistas. El éxito y la variedad de los contenidos permiten al diario de Ecoprensa, que ha cumplido 11 años, plantar cara a los diarios históricos de España, ocupando el quinto lugar del ranking de la prensa nacional, tan solo superado por El País Sites, El Mundo Sites, ABC Sites y La Vanguardia Sites (ver gráfico). Así, mientras elEconomista se consolida en el top cinco del ranking de audiencia, Expansión Sites se mantiene en el noveno, por detrás de la nueva división económica del grupo Prisa, que aúna Cinco Días, Retina y la sección de economía de El País, y que en mayo sumó 6.438.311 visitantes únicos.

Si se analizan los datos que tradicionalmente ha facilitado ComScore, es decir, los accesos a través de PC en Europa, América Latina y EEUU, la web de Ecoprensa también saca una gran ventaja al diario económico de Unidad Editorial. Según arrojan los últimos datos disponibles, elEconomista.es sumó 5.938.3556 usuarios únicos, unos 2,08 millones más que Expansión Sites que apenas recibió 3.856.108 visitantes únicos. Cinco Días en solitario apenas se anotó 2.066.188 visitantes diferentes en el pasado mes de mayo a través de los ordenadores.

Tras los buenos datos registrados por elEconomista en mayo se encuentra la fuerte apuesta del grupo Ecoprensa por dar una información completa y veraz con una visión global que busca consolidar la publicación como el referente económico del mundo en castellano. Esta estrategia, que se visibiliza en la fuerte presencia del grupo en América con varias delegaciones, ha llevado al diario a recibir el 31,6% de sus visitantes únicos desde el Nuevo Continente. Por esta atención no sólo al público español sino a todo el mundo hispanohablante, elEconomista.es es hoy el principal medio económico en español de todo el mundo y el segundo si no se tiene en cuenta el idioma. Pese al liderazgo mundial de Wall Street Journal, elEconomista mantiene holgadamente una segunda posición, que le coloca por delante de medios de tanto prestigio como el británico Financial Times, el francés Les Echos o Handelsblatt.

Si se atiende a los datos de mayo, elEconomista tuvo 5.938.356 visitantes únicos desde PC en todo el mundo, 517.000 más que en el pasado mes de marzo. Le sigue Financial Times con 3.764.165 visitantes, el italiano Il Sole 24Ore, con 3.197.399 visitantes y el alemán Handelsblatt registra 3.146.184 únicos mensuales desde PC. El primero de la lista, The Wall Street Journal, corona el mes de mayo con un total de 14.295.599 visitantes.

En cuanto a la presencia del grupo en América, México, la gran apuesta del grupo que preside Alfonso de Salas sigue dando alegrías. La filial mexicana , Economiahoy.mx, registró 1.432.778 usuarios diferentes en mayo a través de la tableta, el móvil y los ordenadores.

El segundo mercado latinoamericano más importante del grupo es Colombia con 968.789 visitantes a través de todas las plataformas, un alza del 31,7% frente a abril.

Nuevas revistas

La oferta informativa del periódico se complementa con una veintena de revistas digitales sectoriales. En los últimos meses, el grupo Ecoprensa ha reforzado su familia de revistas con el lanzamiento de una publicación especializada en transformación digital, Factoría 4.0, y otra sobre Buen Gobierno.

La primera salió el 28 de marzo y en ella se puede encontrar las principales novedades de la industria, los avances tecnológicos en procesos productivos, aplicaciones prácticas del internet de las cosas y de talento digital.

Los lectores de elEconomista puede encontrar una nueva edición de la revista el último martes de cada mes en la parte de kiosco de la web o suscribirse para recibirla gratuitamente. Buen Gobierno sale el tercer viernes de cada mes y está especializado en responsabilidad social corporativa.

El entorno digital creado mediante esta estructura informativa, dirigida a nichos de mercado específicos, ha dado lugar a un nuevo modelo de negocio, cuyo principal objetivo es ofrecer al lector la actualidad, el análisis y la opinión de los sectores más estratégicos de la economía.

Cada publicación cuenta con periodistas especializados, que ofrecen la profundidad necesarias para este tipo de productos informativos, con contenidos específicos de los más importantes sectores productivos.

