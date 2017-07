La justicia anula la tasa del Ayuntamiento de Barcelona para gravar los pisos vacíos

Estoy de acuerdo con ésa sentencia judicial, porque los pisos que están vacíos en Barcelona no se construyeron como pisos de protección oficial, porque tanto los bancos, como las personas particulares no tienen ninguna obligación de construír pisos de protección oficial.



Quienes tienen toda la obligación de construír pisos de protección oficial, son los ayuntamientos, y es por dicho motivo, por lo que la alcaldesa Ada Colau tiene toda la obligación de cumplir la promesa electoral que hizo el día anterior a las últimas elecciones municipales, donde la Señora Ada Colau afirmó en los medios de comunicación, que si llega a ser la alcaldesa de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona va a construír 8.000 pisos de protección oficial, para proporcionar vivienda a las personas que no tienen vivienda, y trabajo a quienes no tienen trabajo.