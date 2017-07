Deliveroo prohíbe las palabras 'salario' y 'trabajador' para evitar inspecciones

Todas las empresas del mundo quieren retener a los buenos trabajadores ... menos las de España, que no quieren en su plantilla ni malos ni buenos, ¿no me digan que no se han percatado de esto?.



El paro es la ausencia de empresarios, que son quienes crean los puestos de trabajo, mientras no entiendan esto no habrán entendido nada y por tanto no podrán resolver nada.



El trabajo es un mercado más y por tanto se rige por la ley de oferta y la demanda. Quienes pueden y tienen la obligación de crear las condiciones para para que aumente la demanda son los políticos y los sindicatos, o sea lo mismo, dos castas que viven de los trabajadores. Ellos no crean puestos de trabajo, al contrario son quienes han creado las condiciones para que quienes los pueden crear no lo hagan desde hace años y el paro esté en cifras mayores del 30%, más del 40% en paro juvenil y la ruina de la Seguridad Social.



Cuando les venga bien o cuando los prestamistas internacionales dejen de prestarles dinero para que puedan pagar las pensiones, entonceeees yaaaa ... si eso, igual se ponen al asunto. Mientras tanto seguiremos viendo en elmercado laboral todo tipo de trabas, inseguridad, pancartas etc etc.