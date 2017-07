Abengoa afronta los recursos a su plan de reestructuración

Esperan cerrar la venta de Atlantica Yield en las próximas semanas

Abengoa inicia este martes el proceso judicial por las impugnaciones que sus acreedores presentaron contra el acuerdo de homologación de la reestructuración del grupo. Este martes está convocada la primera de las vistas en los juzgados de Sevilla, que se prolongarán hasta el próximo 21 de julio y en las que intervendrán las partes implicadas, los peritos y los testigos.

El juez de lo Mercantil número 2 de Sevilla, Pedro Márquez Rubio, admitió a trámite nueve demandas de impugnación al plan de homologación del acuerdo de refinanciación de Abengoa. Las demandas admitidas se refieren a las presentadas por Portland, por Gilabert y otros, por Domínguez y Bertomeu, Haitong, Cyrolovita y otros, Islamic Corporation, Export-Import Bank of the United States (US Exim), Juan Valls Ribes y por Zúrich y otros. El magistrado no admitió a trámite, por el contrario, el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que pretende suscitar la representación procesal de US Exim.

Fuentes del sector informaron a Ep en enero de que aquella decisión judicial no afectará al proceso de reestructuración en el que se encontraba inmersa la compañía, al tiempo que atribuyeron una baja probabilidad de éxito a los recursos que se presenten. En marzo, el grupo de ingeniería andaluz logró el respaldo mayoritario de sus acreedores al plan.

Fue el pasado 31 de marzo cuando Abengoa culminó la reestructuración por la que los bancos y fondos que comprometieron casi 1.200 millones de euros de dinero nuevo se convirtieron en los principales accionistas de la compañía que preside Gonzalo Urquijo. La mayoría de ellos, no obstante, vendió sucesivamente el grueso de sus participaciones en las semanas posteriores. El grupo trata en la actualidad de normalizar su actividad y, en paralelo, avanza en su programa de desinversiones. La multinacional sevillana espera cerrar en las próximas semanas la venta del 41% que posee de Atlantica Yield, cuyo valor oscilará entre los 800 millones y los 1.000 millones de euros.

Las acciones de Abengoa se mantienen en niveles muy bajos. Así, los títulos de clase B cerraron planos este lunes, a un precio de 0,012 euros, mientras que los A subieron el 8,57%, hasta 0,038 euros.

