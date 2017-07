SEMERGEN presenta un libro para terminar con los mitos existentes alrededor de la carne

10/07/2017 - 13:54

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Luis Llisterri, ha presentado en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en Madrid la publicación 'La carne y salud en adultos', un documento elaborado con el objetivo de servir de referencia a los médicos de familia, y profesionales sanitarios en general, para que ayuden a desmitificar ciertas creencias que existen alrededor de la carne y así informen a la población de forma adecuada.

Durante la presentación el doctor ha destacado el papel fundamental que tiene el médico de familia a la hora de ofrecer información a los pacientes gracias a la cercanía con estos, información que el especialista ha de adquirir a través de la formación, pues estos "desafortunadamente a veces carecen de la misma para transmitirla".

Así, el documento está dividido en tres bloques: una parte general, de introducción, otra sobre el interés de la proteína cárnica, y otra en la que se aborda el papel auxiliar de las carnes en la alimentación sana y equilibrada, todo ello explicado de forma "clara y sencilla", para así ser un documento de referencia para la población y para la profesión médica y, sobre todo, "para informar de manera objetiva y clara en cuanto a las propiedades nutritivas de la carne", ha señalado el doctor Llisterri.

En este sentido, en 'La carne y la salud en los adultos' se recomienda que los adultos consuman no más de 100 gramos de carne y 50 gramos elaborados por día, unas pautas de consumo que se pueden lograr "fácilmente" a través del control del tamaño de las raciones y consumiendo derivados cárnicos procesados de forma moderada.

Una de las características menos conocidas de la carne de vacuno, ovino, porcino, caprino y conejo es que contribuyen al aporte de ácidos grasos omega-3, que pueden aportar hasta el 8 por ciento a la ingesta diaria de adultos. Esto es importante ya que este tipo de ácidos grasos se han asociado con una disminución del riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, depresión e incluso demencia.

Además, el libro también ayuda a los médicos a la hora de orientar a los pacientes sobre qué tipo de dieta seguir, por ejemplo, a la hora de controlar el colesterol, pues "a veces no hay tantas diferencias entre alimentos que pensamos que son muy pobres en colesterol y ricos en proteínas". En esta línea, el especialista ha señalado que en consulta se recomienda pavo, con un 60-70 miligramos de colesterol; y pollo, con un 69 miligramos.

Por último, 'La carne y la salud en adultos' incluye una serie de recomendaciones como consumir proteínas de alto valor biológico para el adecuado desarrollo de las actividades regenerativas y funcionales del organismo o consumir carne en cantidades no superiores a los 100 gramos de carnes frescas y 50 gramos de derivados cárnicos por día con carácter general.

Complementar los platos de carne con guarniciones de verdura o postres a base de frutas ricas en vitamina C para favorecer la absorción del hierro o realizar preferentemente un cocinado sencillo (asados, plancha, etc.) evitando altas temperaturas (grill, parrillas, etc.) y en recipientes abiertos para favorecer la volatilización de compuestos potencialmente peligrosos como son las nitrosaminas, son otras de las recomendaciones que se pueden leer en el documento.

